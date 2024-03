Vi siete mai chiesti che tradizioni pasquali esistono fuori dall'Italia?

Come sappiamo, la Pasqua è la festa cristiana che celebra la resurrezione di Gesù Cristo, molto sentita in Italia e nel mondo. Oltre al legame religioso, la festività appartiene anche alla tradizione pagana che, in occasione dell’equinozio di primavera, festeggia la rinascita della vegetazione e la prosperità dei campi dopo il freddo inverno.

Cosa meno nota, sono i modi curiosi in cui si festeggia in alcune parti del mondo.