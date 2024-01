Anno nuovo, nuovi incentivi: il mondo dell’automotive cambia marcia

Il mondo dell’automotive è in continua crescita.

Non tanto per i numeri relativi alle vendite che si registrano, ma per la trasformazione che sta vivendo ormai da qualche anno: da un lato, infatti, la tecnologia ha permesso di migliorare la sicurezza alla guida, il comfort e il design dei nuovi modelli, dall’altro, l’elettrificazione dei motori, l’utilizzo di materiali sempre più ecocompatibili e la maggiore attenzione all’ambiente delle case costruttrici ha reso il parco macchine circolante in Italia più efficiente e meno inquinante.

Il 2024 si prospetta, quindi, come l’anno della stabilizzazione di motori ibridi ed elettrici e delle infrastrutture pubbliche e private ad essi dedicate, ma anche come l’anno della definitiva presa di coscienza collettiva riguardo alla questione ambientale.

Un 2024 ricco di incentivi per gli automobilisti

Ad andare incontro agli automobilisti italiani ci saranno gli incentivi statali che mirano proprio a favorire il rinnovo del parco auto italiano, incoraggiando la sostituzione di vecchi veicoli inquinanti con modelli più efficienti dal punto di vista energetico e ambientale.

A questi, si aggiunge il supporto dei costruttori e delle concessionarie, che, a loro volta, propongono sconti e promozioni da non sottovalutare.

“Porte Aperte” Fiat: un nuovo grande bonus vi attende

Ecco allora che il marchio italiano per eccellenza, Fiat, ha deciso di promuovere un evento di “Porte Aperte” nelle sue concessionarie e negli showroom, per mostrare i nuovi modelli elettrificati e offrire una nuova incredibile promozione: il “Bonus Tricolore Fiat”.

In partenza il 1° gennaio, il Bonus Tricolore Fiat, che si cumula con le altre agevolazioni già in atto per tutti, consente a Fiat di contribuire in modo efficace agli incentivi statali per l’acquisto di nuove vetture, aumentando il vantaggio per chi acquista fino a un massimo di 9.000 euro. Non finisce qui, ovviamente, perché i bonus per gli automobilisti in cerca di auto, in questo 2024 da Fiat si faranno in quattro, tanto che oltre al Bonus Tricolore Fiat, si potranno sfruttare altre tre agevolazioni:

Incentivi statali

Premio di Rottamazione o Permuta

Promozione per il finanziamento

Un esempio concreto, cifre alla mano, che potrà dare una migliore prospettiva dell’effettivo risparmio che otterrete nelle concessionarie Fiat.

E, allora, chi meglio della Nuova Panda, uno dei modelli più iconici e amati dagli italiani potrà fare da dimostrazione?

Quanto costa la Fiat Panda Hybrid 2024?

Grazie a bonus e incentivi statali, la Panda Hybrid sarà disponibile a un prezzo incredibilmente conveniente di soli 9.450 euro.

Ecco come si compone questa offerta:

- 2.000€ Incentivi Statali

- 2.550€ Bonus Tricolore Fiat in caso di rottamazione fino ad Euro 2

in caso di rottamazione fino ad Euro 2 - 1.500€ in caso di finanziamento. Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 2 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.

La bellezza italiana e la libertà in tutta la sua semplicità in mostra al "Porte aperte"

Un vero e proprio affare, insomma, che non si limita, ovviamente, alla Panda Hybrid, ma che coinvolge anche tutti i nuovi modelli Fiat in uscita quest’anno, che saranno presenti con lei all’evento “Porte Aperte” di gennaio:

Nuova Fiat Topolino: Un nuovo veicolo (è un quadriciclo elettrico) per offrire la mobilità elettrica a tutti, alle famiglie ma anche ai più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Topolino è una soluzione ideale per la mobilità urbana in grado di andare ovunque grazie alla sua dimensione e alla mobilità 100% elettrica. Omaggio alla storia del marchio e alla sua capacità di innovare con simpatia e disinvoltura, incarna perfettamente lo stile della nuova Dolce Vita e la pura bellezza italiana

Ecco, allora, che i “Porte Aperte” Fiat del 20-21 gennaio e del 27-28 gennaio diventano occasioni imperdibili per toccare con mano gli storici modelli Fiat, oggi evolutisi nelle loro versioni più tecnologiche e sostenibili.

L’ultima generazione di icone Fiat è tutta da scoprire

Non solo, perché durante questi eventi si potranno prenotare test drive e fare tutte le domande che si desiderano ai professionisti di Fiat, pronti a far scoprire tutte le caratteristiche e le prestazioni straordinarie di questa ultima generazione di icone Fiat.

Non resta che correre in concessionaria e prepararsi a guidare con stile italiano e sostenibilità ecologica.