Uno sguardo al futuro: progetti di orientamento per gli studenti delle scuole superiori

Terminate le scuole superiori, molti studenti devono affrontare alcune decisioni cruciali per il loro futuro: entrare subito nel mondo del lavoro o continuare gli studi? E in questo caso, quale corso di laurea scegliere?

Spesso, purtroppo, questa scelta viene fatta in modo impulsivo, affrettato, con il solo scopo di guadagnare tempo e rimandare una decisione complessa. Il risultato? Carriere accademiche che difficilmente si allineano alle aspettative degli studenti, con il conseguente pericolo di abbandonare questi percorsi di studio, poco aderenti alle loro esigenze e attitudini.

Proprio con l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti critici e decisionali per maturare scelte ponderate e consapevoli, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha aderito al PNRR offrendo percorsi formativi gratuiti, finalizzati a facilitare il passaggio dalla scuola secondaria superiore al mondo dell’università.

Questi percorsi – dalla durata di 15 ore ciascuno – sono destinati alle alunne e agli alunni degli ultimi tre anni della scuola superiore e si propongono di aiutarli a mettere a fuoco le proprie abilità e attitudini per scegliere facoltà ad esse coerenti.

Riconoscendo la complessità della scelta universitaria, Unimarconi offre un supporto tangibile agli studenti, grazie a esperienze di didattica disciplinare attiva, partecipativa e laboratoriale e alla collaborazione con figure esperte. L'obiettivo è chiaro: evitare che gli studenti si trovino intrappolati in percorsi di studio che non valorizzano la loro vera vocazione.

Una didattica all’avanguardia

Questa iniziativa è paradigmatica dell'approccio didattico dall'ateneo. Pioniere nell'ambito dell'istruzione telematica, l'università abbraccia infatti una metodologia flessibile e adattabile alle esigenze società contemporanea. La vocazione tecnologica si mescola quindi con l’attenzione allo studente e ai suoi bisogni, così da formare individui in grado di relazionarsi a un mondo in continua evoluzione.

Unimarconi, insomma, si propone come il faro guida per coloro che vogliono intraprendere un percorso universitario consapevole e all'avanguardia. Nella consapevolezza che la scelta ragionata del proprio futuro è la chiave per una buona carriera professionale.