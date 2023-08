Latte 100% valtellinese, una storia di gusto, tradizione e qualità

Le cose buone si sa non hanno tempo e il tempo è sempre galantuomo con chi si lascia guidare da quella sana passione per la qualità.

I valori fondanti di quella che nel 1957, a Chiuro, nel cuore della Valtellina, era solo una piccola società cooperativa agricola hanno dato, nel corso dei decenni, ottimi frutti.

Rispetto del territorio e del benessere animale, trasparenza, tradizione sapientemente combinata alla costante innovazione e sostenibilità non sono solo alla base di quella che è stata una sfida imprenditoriale, ma di tutti i prodotti che oggi abbiamo la fortuna di poter trovare sulle nostre tavole

Alla base di tutti i prodotti c’è la semplicità di un unico e solo ingrediente: latte 100% valtellinese.

L’eccellenza si costruisce ogni giorno

Oggi la Latteria di Chiuro è orgogliosa dei risultati raggiunti e grazie a lungimiranza, investimenti e immutata passione è riuscita ad affermarsi per la qualità e genuinità dei propri prodotti, prodotti che sono la perfetta sintesi fra la millenaria tradizione casearia valtellinese e la costante acquisizione di nuove tecniche.

Comune denominatore di tutti i prodotti della Latteria - yogurt, burro, formaggi, mozzarella e dessert - è il latte 100% valtellinese.

Il tempo misura di una crescita sostenibile

La Latteria di Chiuro oggi conta su 28 aziende agricole conferenti, tutte certificate per il benessere animale. Le stalle si trovano nel raggio di pochi chilometri dal caseificio. Il latte viene raccolto quotidianamente presso i consorziati e giunto in Latteria viene regolarmente sottoposto ad una serie di accurati controlli.

Il latte fresco intero di Chiuro presenta un contenuto di grassi e proteine superiore alla media. ed è ricco calcio, un alleato prezioso per una corretta e sana alimentazione e quindi per la salute di grandi e piccoli.

Controlli, analisi, valutazioni mirate e costanti hanno consentito, nel corso dei decenni, di mantenere un livello qualitativo altissimo della materia prima.

Non solo un punto d’onore per la Latteria, ma una condizione imprescindibile e irrinunciabile.

AlpiYò: tutta la bontà dello yogurt

Nel ricco paniere della Latteria di Chiuro c’è un prodotto che è stato particolarmente apprezzato per innovazione, gusto e genuinità. Si tratta di AlpiYò, lo yogurt nato nel 2013 e disponibile in quattro linee (convenzionale, biologico, magro e senza lattosio). Oltre agli ingredienti di primissima qualità c’è un’altra cosa che contraddistingue questo prodotto: la lentezza del processo produttivo. Un dettaglio non trascurabile grazie al quale AlpiYò è molto delicato e cremoso.

Lo yogurt della Latteria di Chiuro è preparato con fermenti lattici vivi selezionati, rispettando i tempi naturali di acidificazione del latte. Al naturale è privo di zuccheri aggiunti, mentre abbinato alle squisite confetture extra di frutta diventa un prodigio di bontà salutare.

Una nuova linea senza lattosio

A Maggio 2023 è uscita una nuova linea, un’attenzione in più da parte della Latteria per un pubblico particolare: i consumatori intolleranti al lattosio. Numerose ricerche e statistiche recenti evidenziano, infatti, un incremento degli intolleranti: in Italia oltre 1 milione, numerosi anche gli asintomatici.

Anche per questo la Latteria di Chiuro, dopo un’attenta ricerca e una serie di test, ha deciso di lanciare la nuova linea AlpiYò senza lattosio. Anche gli intolleranti non dovranno più rinunciare alla squisita genuinità dello yogurt della Valtellina.

AlpiYò senza lattosio è disponibile nella confezione da 125 e 500g in PET completamente riciclabile e facilmente richiudibile. Senza lattosio il gusto resta inconfondibile.