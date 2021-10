EuroLeague Women, oggi Sopron-Schio

Si chiudono stasera due giorni di grande basket femiminile europeo. In campo per l’EuroLeague Women, dopo Venezia, anche Schio, impegnata in Ungheria. In EuroCup Women, invece, Bologna sconfitta in Francia ieri sera dal Flammes Carolo.

Umana Reyer Venezia-Perfumerias Avenida 56-71

Per l’Umana Reyer Venezia arriva la seconda sconfitta consecutiva: Avenida con il punteggio di 56-71. Partono meglio le spagnole, che controllano 22-27 dopo il primo quarto con un buon impatto di Samuelson sulla partita. Non cambia la situazione nella seconda frazione in cui le ospiti scollinano oltre la doppia cifra di scarto, 34-46 a metà gara. Al rientro sul parquet le venete tentano di accorciare il divario e arrivano fino al -7 con le giocate di Thornton e Anderson, ma vengono subito respinte dalle spagnole che ritornano a distanza di sicurezza sulla doppia cifra con il 41-58 di fine terzo periodo. L'ultimo quarto di gioco non regala ulteriori emozioni e Avenida porta a casa la vittoria.

Flammes Carolo-Virtus Segafredo Bologna 84-46

Nel match valido per la seconda giornata di EuroCup Women, la Virtus Segafredo Bologna è uscita nettamente sconfitta ieri dal campo del Flammes Carolo 84-46. Una gara dalle due facce. Primi due quarti in cui le due formazioni hanno lottato ad armi pari, come dimostrano i parziali di 16-17 e 15-14, che chiudono il secondo quarto in perfetta parità sul punteggio di 31-31, con una buona prestazione della coppia virtussina Zandalasini-Hines Allen. Dal terzo periodo la partita cambia nettamente (28-11 il parziale) e prende una direzione ben precisa, condotta con autorità da Flammes che sull'84-46 finale vanterà quattro giocatrici in doppia cifra: Akhator (22), Pouye (16), Mendy (15) e Bouderra (11).

Oggi tocca a Schio

Trasferta ungherese per il Beretta Famila Schio che oggi pomeriggio chiude la settimana europea delle italiane sfidando il Sopron Basket (ore 18, diretta Youtube FIBA). La squadra ungherese è tutt'ora imbattuta nella massima competizione europea, grazie soprattutto al grande impatto della pivot Hatar, che guida l'organico con 15.5 punti di media e 11 rimbalzi: con lei un buon organico che sinora può contare su ottime giocatrici come Varga (15 di media) e Jovanovic (13) oltre che sulla completissima Gabby Williams, vero metronomo della squadra (9.5 punti e 5 assist in due gare).