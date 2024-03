Eurolega, Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta per 74-89 contro la capolista Real Madrid ha portato la squadra di coach Luca Banchi ad un record di 17-12, prima tra le compagini coinvolte nella lotta al play-in e ad una sola partita dal sesto posto. Nella prima sfida del doppio turno, i bianconeri domani sera dovranno affrontare uno Zalgiris Kaunas (record 11-18) reduce dalla sconfitta in trasferta per 64-58 contro il Bayern Monaco e chiamati alla vittoria per non dire addio alle speranze decimo posto; nella prima uscita stagione di Eurolega, i lituani riuscirono ad imporsi alla Segafredo Arena con il punteggio di 79-82.

Coach Andrea Trinchieri lascerà in mano al playmaker Keenan Evans le redini del gioco, potendo dividere a suo piacimento la gestione dei possessi e la quantità di conclusioni da prendersi; nel ruolo di guardia tiratrice faranno staffetta Dovydas Giedraitis e Edmond Sumner, due elementi che dovranno solo essere di supporto e aiutare il loro compagno di reparto a trovare gli spazi necessari per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Edgaras Ulanovas metterà la sua esperienza come 3&D per aiutare su entrambi i lati del campo, mentre saranno Rolands Smits e Brady Manek (fresco di rinnovo contrattuale) a darsi il cambio come stretch four in quintetto avendo ottime abilità come rimbalzisti e come tiratori da dietro l'arco; a chiudere lo starting five ci penserà Laurynas Birutis, centro di 213 centimetri che presidierà i due pitturati per segnare facili punti in appoggio e raccogliere il maggior numero di palloni vaganti. In uscita dalla panchina spazio a Lukas Lekavicius, il quale andrà a mettere ordine nel gioco della second unit facilitando anche i movimenti di lunghi ed esterni; Kevarrius Hayes verrà prevalentemente sfruttato sui pick and roll, in difesa invece agirà da classico rim protector per evitare le scorribande al ferro degli avversari. Arnas Butkevicius farà da cambio naturale nello spot di ala piccola, cercando di aprire il campo ai compagni e fare del gioco sporco in copertura; l'inserimento di Tomas Dimsa in determinati momenti del gioco potrebbe rivelarsi una carta aggiuntiva negli schemi di coach Trinchieri. Nella LKL League, lo Zalgiris Kaunas ha vinto 97-77 contro il Pieno Zvaigzdes salendo a 19-2 di record e mantenendo il primo posto in classifica.

Eurolega, Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca domani - martedì 19 marzo - alle ore 19.00 in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.