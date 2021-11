Qualificazioni Mondiali 2023, oggi c'è Italia-Olanda: dove vederla in tv e in streaming

Archiviata la sconfitta di venerdì scorso contro la Russia (92-78), l’Italia torna in campo questa sera alle 20.30, al Forum di Assago, per la sfida contro l’Olanda del ct Maurizio Buscaglia, nella seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2023. Ultima partita del girone H nel 2021: si tornerà in campo poi contro l’Islanda a febbraio per due volte in pochi giorni, dal 24 al 27, salvo modifiche al calendario.

Temibile l’Olanda "all'italiana", anche se la Nazionale Orange arriva dal ko contro l’Islanda (77-79) e rischia di vedere complicarsi il syuo cammino verso la Fiba World Cup 2023. Buscaglia cerca il riscatto nel suo "derby" contro gli Azzurri. Olanda che ha dimostrato di avere grande fisicità e prestanza atletica, un aspetto che l'Italia non dovrà sottovalutare questa sera.

Tonut

Stefano Tonut, tra i migliori contro la Russia, ha parlato oggi sulla Gazzetta dello Sport: “Contro l'Olanda sarà una partita importante dentro a una finestra di incognite, c’è stato poco tempo per prepararci, ma non possiamo sbagliare l’approccio”.

Diretta tv e streaming



Palla a due al Forum di Assago alle ore 20.30. Il match Italia - Olanda verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Arena (canale 204), diretta streaming su Sky Go, Now Tt, Eleven Sports e livebasketball.tv (la piattaforma a pagamento della Fiba).