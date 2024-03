LBA, Estra Pistoia - Nutribullet Treviso: dove seguire la partita in diretta

L’Estra Pistoia, dopo il successo in volata di Napoli, ospita la NutriBullet Treviso, che viene dalla vittoria contro Cremona, nel match che apre il programma della 24a giornata della Serie A. Sono tre i precedenti tra le società, due gare nella stagione 2019/20 oltre al match di andata. Treviso è avanti per 2-1, con Pistoia vincente solo nella partita di andata di quest’annata e k.o. nell’unica sfida giocata al PalaCarrara contro i veneti il 26 gennaio 2020 (75-86).

All’andata, giocata nella 14ª giornata il 30 dicembre 2023, l’Estra si impose in volata per 86-89 grazie ai 17 punti di Willis e ai 12 punti di Blakes, entrambi decisivi, accanto all’ottimo Ogbeide (17 punti e 11 rimbalzi). Nicola Brienza ha vinto 3 dei 4 precedenti giocati contro le squadre allenate da Francesco Vitucci.

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: "Sappiamo che la matematica salvezza è oramai dietro l’angolo e che, allo stesso modo, abbiamo fatto lo step decisivo grazie alle vittorie nelle ultime due trasferte. Vogliamo continuare a goderci le cose belle che abbiamo fatto e in queste ultime sette partite proveremo sicuramente a fare di tutto per capire se siamo in grado di toglierci altre grandi soddisfazioni. Un mese e spiccioli di campionato che ci diranno se la nostra stagione sarà semplicemente, si fa per dire, fantastica oppure se si può addirittura trasformare in leggendaria. La sfida con Treviso? I numeri delle squadre vanno letti ed interpretati: uno pensa alla classifica di Treviso con 16 punti, il terz’ultimo posto in graduatoria e dover sgomitare nella lotta-salvezza ed allora si crede che sia più facile, ma se si prende la graduatoria dalla decima di andata, ovvero da dopo che si sono sbloccati, hanno un record di 8 vinte e 6 perse e quindi sarebbero in piena lotta per i playoff. Hanno dovuto fare i conti con i primi mesi difficili, hanno rivoltato la squadra sul mercato ed oggi sono ben diversi dall’inizio: per questo non si può pensare di prendere la partita sottogamba".

Andrea Mezzanotte, ala NutriBullet Treviso Basket: “Arriviamo a questa sfida carichi, con il morale alto dopo le due vittorie ottenute davanti al nostro pubblico, ma siamo consapevoli allo stesso tempo che abbiamo ancora molta strada da fare e che queste sette partite per noi sono molto importanti. Pistoia è una squadra molto forte che gioca una bella pallacanestro, da parte nostra dovremo sicuramente tenere alta la concentrazione anche perchè il PalaCarrara è un ambiente molto caldo. Sarà molto importante limitare le loro guardie, giocatori che hanno tanti punti nelle mani (Moore e Willis sono terzo e quarto in classifica marcatori, seguiti da Olisevicius), più una presenza importante come Ogbeide sotto canestro. Insomma, servirà una partita completa, in cui dovremo stare attenti sia al loro gioco nel pitturato che alle percentuali da dietro l’arco”.

LBA, Estra Pistoia - Nutribullet Treviso: dove seguire la partita in diretta

Estra Pistoia - Nutribullet Treviso è uno degli anticipi della 24a giornata di LBA e si gioca oggi alle ore 19 con diretta streaming su DAZN.