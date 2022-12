Olimpia Milano, il punto di Baldasso

Tommaso Baldasso è un elemento prezioso dell'Olimpia Milano, che ha ripreso la Virtus Bologna in vetta alla serie A e cerca il rilancio in Eurolega dopo una lunga striscia negativa. L'esterno biancorosso è sempre pronto a dare il suo apporto alla squadra di coach Ettore Messina: “L'importante è conoscere se stessi e il molo che si ricopre all'interno di un gruppo così profondo e forte. È nel mio carattere cercare sempre di fare bene, cullare dei sogni, avere degli obbiettivi e dare il massimo ogni volta senza paura”, ha detto parlando con “La Repubblica – Milano”.

Baldasso deciso a dare il massimo anche per la Nazionale di Pozzecco: “Una bella esperienza. All'inizio era solo un sogno, poi ho avuto sempre più fame di riuscirci. Milano mi ha preparato a quel ruolo che non è semplice, né facile da accettare o scontato che uno riesca a interpretarlo. Mi ha fatto piacere giocare con compagni nuovi ed è stato molto stimolante preparare partite contro campioni Nba come Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic. E ha un grande significato, per me, che mi abbiano richiamato nelle finestre di novembre, al rientro da un infortunio”.

Nel reparto esterni Milano ha cambiato molto volto in estate, restando solo con Tommaso e Devon Hall: “Giocatori diversi, persone diverse e qualità diverse: il bello è poter vedere e imparare cose differenti. Bisogna adattarsi al giocare assieme e quest'anno, a causa dei continui infortuni, è stato più difficile e ci è voluto più tempo rispetto alla passata stagione che per me è stata speciale. Oggi stiamo attraversando un momento di difficoltà e credo che il fatto di stare bene assieme ci aiuterà tantissimo ad uscirne e a suddividere tra noi la pressione per non disunirci quando arrivano dei cazzotti”.