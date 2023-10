Serie A, Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La 2a giornata della Serie A si chiude con il posticipo tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Umana Reyer Venezia. I marchigiani vengono dal k.o. in volata a Brescia mentre gli orogranata hanno battuto in campionato Tortona e sono stati sconfitti in Eurocup dai London Lions. Il bilancio delle vittorie nelle 88 sfide già disputate tra le due società è in parità (44-44). Nei 42 precedenti giocati a Pesaro ci sono state 32 vittorie dei padroni di casa.

Gli ex

Il pesarese Riccardo Visconti è un ex, cresciuto nelle giovanili dell’Umana Reyer dal 2013 e restando sotto contratto fino al 2020. In totale ha fatto registrare 46 presenze a roster con il club orogranata. Anche Valerio Mazzola ha giocato – in competizioni nazionali - un totale di 136 partite in 4 stagioni (dal 2018 al 2022) a Venezia, conquistando lo Scudetto del 2019 e la Coppa Italia del 2020. E Leonardo Totè ha fatto parte delle giovanili orogranata dal 2013 al 2016.

Maurizio Buscaglia, coach Carpegna Prosciutto Pesaro: “Ci attende una sfida impegnativa contro una squadra di grande livello; per noi sarà un banco di prova importante dato che Venezia è una formazione molto lunga e con tante frecce al proprio arco, oltre a preferire un gioco in velocità. Noi saremo chiamati ad avere la stessa intensità e preparazione viste a Brescia, ma con meno errori. Dobbiamo avere bene in mente un marchio di fabbrica, ovvero quello di non mollare mai. Daremo tutto quello che abbiamo per regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi. Rispetto alle scorse stagioni Venezia presenta maggior coinvolgimento dei giocatori a tutto campo; sarà fondamentale bloccare il loro flusso offensivo. Tessitori, Simms e Brooks possono giocare sia internamente che esternamente, sono bravi nel cambiare e nel coprire il campo. Sotto canestro sarà molto interessante il duello tra Totè e Tessitori. Bamforth è vicino al 100% della forma mentre ieri Schilling ha svolto il suo primo allenamento senza sofferenze”.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "E' una partita molto pericolosa, Pesaro ha giocato una bella partita contro Brescia, dimostrando di essere una squadra forte, e inoltre giocano in casa. Noi siamo preparati, non giocherà Kyle Wiltjer e quindi avremo un lungo in meno in rotazione. Andiamo a Pesaro per provare a vincere con i giocatori disponibili. In questo campionato non esistono partite facili, specialmente fuori casa, e come ho detto Pesaro è una buona squadra, ben allenata. Dunque queste partite ci servono per crescere. E' una lunga strada, dobbiamo migliorare in difesa e in attacco, a partire dalla pazienza che dobbiamo avere offensivamente, per ora abbiamo troppa fretta e facciamo scelte sbagliate. Con l'esperienza e le partite giocate insieme miglioreremo anche in questo. A Londra, ad esempio, abbiamo perso 18 palloni e tirato 11 su 20 ai liberi, loro invece hanno fatto 20 punti dalla lunetta, sono dettagli decisivi. Lo ripeto ancora, siamo sulla buona via, ma abbiamo tantissimi margini di miglioramento".

Serie A, Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Carpegna Prosciutto Pesaro – Umana Reyer Venezia si gioca questa sera, domenica 8 ottobre, alle ore 19.30, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.