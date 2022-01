Serie A, le date dei recuperi della 13a giornata e dove vederli in tv o in streaming

La LBA ha disposto data e orari dei recuperi delle seguenti gare della serie A valide per la 13 giornata di andata.

Mercoledì 5 gennaio si giocheranno A|X Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna, alle ore 16 con diretta su Rai Due e Discovery+, e Umana Reyer Venezia - GeVi Napoli, alle 19.30 con diretta su Discovery +.

Giovedì 6 gennaio previsto invece il recupero della gara tra UNAHOTELS Reggio Emilia e Bertram Derthona Tortona, con inizio alle 18.30 e diretta su Discovery+.

Ferma la serie A

La Lega ha disposto il rinvio di tutti i match in programma il 2 gennaio 2022, validi per la 14ª giornata di andata del campionato. La decisione, comunicata dal presidente Umberto Gandini, è stata presa in considerazione del "repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società del campionato di serie A". Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della gare.

Recuperi Eurolega

L'Eurolega ha comunicato la riprogrammazione dei match sospesi a causa del Covid-19. L'Olimpia Milano, che a causa delle numerose positività non è potuta scendere in campo contro Alba Berlino e Zalgiris Kaunas, sfiderà i tedeschi martedì 18 gennaio alle ore 20.30. La trasferta in Lituania è invece programmata per martedì 8 febbraio alle ore 19.