Serie A, Nutribullet Treviso - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo una settimana complicata in EuroLeague, l’Olimpia torna a giocare domani pomeriggio in campionato, questa volta a Treviso, quarta trasferta stagionale in Italia dove il bilancio esterno è di 2-1 con successi a Scafati e Pesaro, sconfitta a Venezia. L’Olimpia è al secondo posto solitario con un record di 6-1 alla vigilia di due gare esterne consecutive, la prossima a Sassari seguirà quella europea di Vitoria. Al Palaverde, teatro di tante battaglie in passato, l’Olimpia si presenterà senza il suo playmaker Kevin Pangos, oltre alle altre assenze. Questo costringerà Coach Ettore Messina all’ennesimo aggiustamento del roster. I registi adesso sono Naz Mitrou-Long e Tommaso Baldasso con l’aggiunta di Devon Hall. Può debuttare nel campionato italiano Tim Luwawu-Cabarrot, che ha già esordito in EuroLeague e la sua seconda uscita è stata molto promettente. Treviso è una squadra coriacea soprattutto sul suo campo dove ha vinto le ultime due gare, contro Sassari e Brescia, avversarie di alto profilo. “Affrontiamo una squadra in netto miglioramento - dice coach Fioretti - , che nelle ultime due partite in casa ha battuto Sassari e Brescia, grazie anche ad un fattore campo importante. Treviso sul perimetro presenta un mix di talento ed esperienza di prim’ordine, con Adrian Baksm Sokolowski e Iroegbu, per cui dovremo giocare un’eccellente partita difensiva sia a livello di squadra che individuale contro il loro pick and roll. Dovremo anche fare attenzione a lunghi versatili e atletici come Cooke, Sorokas e Jantunen”.

Il Treviso di coach Marcelo Nicola ha in Adrian Banks, alla nona stagione italiana con 4.244 punti segnati in carriera, il proprio giocatore di riferimento. Banks, lo scorso anno a Trieste, sta segnando 14.3 punti per gara con il 43.5% nel tiro da tre. Ike Iroegbu, playmaker americano di origini nigeriane (argento agli Africani del 2017), sta segnando 12.8 punti per gara, mentre il nazionale polacco Michal Sokolowski ne aggiunge 12.3 con 4.6 rimbalzi di media. I due lunghi sono il nazionale finlandese Mikael Jantunen (10.1 punti e 5.3 rimbalzi di media) e l’americano Derek Cooke (7.0 punti e 6.4 rimbalzi a partita). Nella rotazione hanno spazio il lituano Paulius Sorokas (7.7 punti e 4.4 rimbalzi per gara), il tiratore Alessandro Zanelli (6.4 punti per gara, 37.5% da tre) e l’estone Mikk Jurkatamm.

Nutribullet Treviso - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Nutribullet Treviso- Olimpia Armani Milano si gioca domani, domenica 27 novembre alle ore 17, al Palaverde di Treviso, con diretta per gli abbonati su Eleven Sports.