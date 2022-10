Serie A1 Femminile, prima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

A pochi giorni dall'assegnazione del primo trofeo stagionale, con la Supercoppa vinta dal Famila Schio ad Alghero, vittoriosa in finale contro la Virtus Bologna, torna il campionato di A1 Femminile con la consolidata formula dell'Opening Day. Tutte e 14 le squadre si sfideranno nel weekend al PalaCus di Cagliari (ingresso grauito), si parte oggi, sabato 1 ottobre, con Geas Sesto San Giovanni-Akronos Tech Moncalieri e si chiude domani, domenica 2 ottobre, alle 18.30 con Banco di Sardegna Dinamo Sassari-RMB Brixia Basket. Tutte le partite saranno visibili in chiaro su LBFTV.it, le prime due gare del weekend si potranno vedere anche su Ms Channel (canale 814 del bouquet Sky).



La grande novità di questa edizione dell'Opening Day, formula introdotta più di venti anni fa dalla Lega Femminile e poi imitata in diversi altri Paesi europei, è rappresentata dal canale ItalBasket di Twitch, che ospiterà le dirette di tutte le partite. Una collaborazione, quella tra FIP e LBF, che si consolida anno dopo anno e che vedrà ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il canale Twitch ItalBasket ha aperto i battenti a marzo 2022, ha già ospitato tutte le partite delle Finali Nazionali Giovanili Maschili e Femminili 2022 oltre a tutti gli eventi di Esports e a una serie di Live di approfondimento dedicate a diversi temi, anche durante lo svolgimento del girone di Milano dell'EuroBasket 2022. Questo il link: https://www.twitch.tv/italbasketofficial



Serie A1 Femminile, prima giornata: il programma



Sabato 1 Ottobre

Ore 14.00 Allianz Geas Sesto San Giovanni-Akronos Moncalieri

Ore 16.15 Passalacqua Ragusa-Bruschi San Giovanni Valdarno

Ore 18.30 Fila San Martino di Lupari-Famila Wuber Schio

Ore 20.45 Parking Graf Crema-Virtus Segafredo Bologna



Domenica 2 Ottobre

Ore 14.00 E-Work Faenza-Umana Reyer Venezia

Ore 16.15 La Molisana Magnolia Campobasso-Gesam Gas&Luce Lucca

Ore 18.30 Banco di Sardegna Dinamo Sassari-RMB Brixia Basket