Serie A1 Femminile, ventesima giornata: risultati e classifica

Si è chiuso un turno parecchio appassionante in Serie A1 con due match tiratissimi, Crema e Campobasso vincenti, e le grandi prestazioni di Venezia e Bologna. Il risultato a sorpresa della giornata è la vittoria di Parking Graf Crema in casa della Passalacqua Ragusa, 69-74. Ragusa, senza Vitola e Juskaite e nonostante una imperiosa Anigwe, 23 punti e 15 rimbalzi, cede alle cremasche, sempre più lanciate nella corsa per la zona tranquillità: Dickey eccezionale con 17 punti e una stoppata decisiva nel finale, anche Kaba ne mette 15 con tanta personalità per la squadra di coach Piazza.

La Molisana Magnolia Campobasso vince 78-76 contro RMB Brixia Basket in un palpitante finale in cui Brixia sorpassa addirittura con un gran canestro di Zanardi, ma poi si sfalda nelle fasi conclusive con Parks a segnare il jumper decisivo e Trimboli a mettere punti dai liberi. Brescia ha anche delle chance per avvicinarsi, ma si spengono quando Zanardi sbaglia intenzionalmente il tiro libero a 1" dalla fine senza però trovare la correzione delle compagne. 24 per la play, 18 di Johnson per Brescia; 21 di Parks e 17 di Quinonez per le molisane.

Larghissima vittoria per l'Umana Reyer Venezia che ci mette un quarto e mezzo per prendere le misure alla Gesam Gas E Luce Lucca, ma poi è un rullo compressore, 86-45 il punteggio conclusivo. 25+16 di Shepard per la Reyer, 21+10 di Kuier; Lucca trova 18 punti dall'olandese Treffers. Parte a spron battuto la Virtus Segafredo Bologna, e non si guarda più indietro contro l'Allianz Geas, 53-71. Le lombarde vanno presto sotto anche di 20 punti, poi la Virtus (che convoca Parker ma non la utilizza, infortunata) amministra con la solita Rupert, 16 punti con 4/7 da tre, sugli scudi. 13 punti della lunga USA Moore in casa Geas, per una sconfitta decisamente netta, sulla linea dei precedenti scontri con le Top 3 del campionato.

Gli anticipi

La Bruschi San Giovanni Valdarno, 70-59 sul Fila San Martino di Lupari: un risultato propiziato dalle ottime prestazioni delle straniere Garrick e Krivacevic, rispettivamente 20 e 18 punti. San Martino ruota sei giocatrici più scampoli per le giovani, sono 20 i punti di Milazzo ma le giallonere arrivano provate al rush finale dove la formazione toscana è più lucida. Molto bene il Banco di Sardegna Dinamo Sassari sull'ostico campo dell'E-Work Faenza, 70-83. Continua l'ottima fase della stagione della svedese Gustavsson che mette a segno 29 punti, con 12 rimbalzi; con lei le altre giocatrici in doppia cifra per Sassari sono Holmes e Carangelo, oltre a Makurat. Faenza trova una prestazione mostruosa, ancora una volta, di Kunaiyi-Akpanah, 32 punti e 21 rimbalzi che però non bastano alla vittoria delle romagnole. Larga vittoria per il Famila Wuber Schio sul campo dell'Akronos Tech Moncalieri, 66-93: le scledensi spaccano la partita nel secondo quarto in cui concedono appena sette punti alla squadra di casa, volando sul 28-52 a metà gara. Gran prova in casa Schio per Costanza Verona, 17 punti con 7/8 dal campo e 7 assist; per Moncalieri in doppia cifra Westbeld (16), Reggiani e Katshitshi.

Serie A1 Femminile, 20a giornata: risultati

Akronos Tech Moncalieri - Famila Wuber Schio 66 - 93

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno - Fila San Martino di Lupari 70 - 59

E-Work Faenza - Banco di Sardegna Dinamo Sassari 70 - 83

Passalacqua Ragusa - Parking Graf Crema 69 - 74

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 78 - 76

Umana Reyer Venezia - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 86 - 45

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Virtus Segafredo Bologna 53 - 71

Serie A1 Femminile: classifica

Famila Wuber Schio* 40, Virtus Segafredo Bologna 36, Umana Reyer Venezia 34, Banco di Sardegna Dinamo Sassari** 30, Allianz Geas Sesto San Giovanni 24, Passalacqua Ragusa 22, La Molisana Magnolia Campobasso 22, Fila San Martino di Lupari 16, Parking Graf Crema 14, E-Work Faenza 12, Akronos Tech Moncalieri 12, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 8, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 6, RMB Brixia Basket* 4 *una partita in più, **una partita in meno