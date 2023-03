Serie B Basket, le livornesi staccano Vigevano: Rieti inarrestabile. I risultati della 22° giornata

A otto giornate dalla fine della regular season prende sempre di più una forma definita la classifica dei quattro gironi del Campionato di Serie B di Basket. Ecco tutto quello che è succcesso nei match validi per la 22° giornata.

Partiamo dal GIRONE A dove l'Elachem Vigevano cade in casa contro la Solbat Piombino e viene distanziata dalle livornesi. Nel GIRONE B è in vetta da sola l'Agribertocchi Orzinuovi che, dopo il recupero del match non disputato a gennaio, distanzia la Gemini Mestre di due punti.

Continua il rullo compressore della Real Sebastiani Rieti nel GIRONE C, che contro la Use Empoli centra la vittoria numero 20 su 21 gare. Chiude il discorso il bel duello nel GIRONE D tra Luiss Roma e Tecnoswitch Ruvo di Puglia.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 - Risultati 22^ giornata

S.Bernardo Langhe Roero-Gema Montecatini 74-78

Esse Solar Gallarate-Mamy.eu Oleggio 86-70

Paffoni Fulgor Omegna-Fabo Herons Montecatini 52-64

LTC Group Sangiorgese Basket-Junior Casale Monferrato 50-48

3G Electronics Legnano Knights-Maurelli Group Libertas Livorno 62-67

Unicusano Pielle Livorno-Campus Varese 86-70

Elachem Vigevano 1955-Solbat Piombino 93-94

Cipir College Basketball Borgomanero-Riso Scotti Pavia posticipata al 09/03/2023 20:00

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

Unicusano Pielle Livorno 36 18-4 Maurelli Group Libertas Livorno 36 18-4 Elachem Vigevano 1955 34 17-5 Solbat Piombino 30 15-6 Fabo Herons Montecatini 26 13-8 3G Electronics Legnano Knights 26 13-9 Paffoni Fulgor Omegna 24 12-9 LTC Group Sangiorgese Basket 24 12-10 Riso Scotti Pavia 22 11-9 Esse Solar Gallarate 20 10-12 Gema Montecatini 18 9-13 Mamy.eu Oleggio 16 8-13 Junior Casale Monferrato 16 8-14 Cipir College Basketball Borgomanero 10 5-15 Campus Varese 4 2-20 S.Bernardo Langhe Roero 2 1-21

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 - Risultati 22^ giornata

Pontoni Monfalcone-Logiman Pall. Crema 67-73

Rucker San Vendemiano-Gemini Mestre 59-85

Lissone Interni Brianza Casa Basket-LuxArm Lumezzane 79-71

Rimadesio Desio-Virtus Ragusa 81-55

Pall. Viola Reggio Calabria-Antenore Energia Virtus Padova 74-73

Agribertocchi Orzinuovi-Bergamo Basket 2014 72-56

Infodrive Capo d'Orlando-Green Basket Palermo 69-60 UBP Petrarca Padova-Civitus Allianz Vicenza posticipata al 09/03/2023 20:30

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

Agribertocchi Orzinuovi 38 19-3 Gemini Mestre 36 18-4 Rucker San Vendemiano 30 15-7 Rimadesio Desio 26 13-9 Antenore Energia Virtus Padova 24 12-10 Lissone Interni Brianza Casa Basket 24 12-10 LuxArm Lumezzane 22 11-10 Civitus Allianz Vicenza 22 11-10 Infodrive Capo d'Orlando 22 11-11 Pontoni Monfalcone 20 10-12 UBP Petrarca Padova 18 9-11 Virtus Ragusa 18 9-13 Logiman Pall. Crema 18 9-13 Pall. Viola Reggio Calabria 12 6-16 Bergamo Basket 2014 12 6-16 Green Basket Palermo 6 3-19

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 - Risultati 22^ giornata

Sinermatic Ozzano-Virtus Imola 84-78 d. 1 t.s.

Bakery Basket Piacenza-Ristopro Fabriano 83-61

Halley Informatica Matelica-Pall. Goldengas Senigallia 63-68

Andrea Costa Imola-Blacks Faenza 62-67

General Contractor Jesi-Tigers Romagna 75-73

La Patrie San Miniato-Luciana Mosconi Ancona 78-79

Real Sebastiani Rieti-USE Computer Gross Empoli 75-66

Riposa: Pallacanestro Fiorenzuola 1972

LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

Real Sebastiani Rieti 40 20-1 Blacks Faenza 34 17-4 Ristopro Fabriano 30 15-6 Bakery Basket Piacenza 24 12-9 Pallacanestro Fiorenzuola 1972 22 11-9 General Contractor Jesi 22 11-9 Sinermatic Ozzano 22 11-9 Luciana Mosconi Ancona 22 11-10 Pall. Goldengas Senigallia 20 10-10 Virtus Imola 20 10-11 Andrea Costa Imola 18 9-11 La Patrie San Miniato 12 6-15 Halley Informatica Matelica 10 5-16 USE Computer Gross Empoli 8 4-16 Tigers Romagna 4 2-18

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 - Risultati 22^ giornata

Luiss Roma-Pescara Bk 2.0 94-48

Lars Virtus Arechi Salerno-Teramo a Spicchi 2K20 73-77

Ble Decò Juvecaserta-Bava Pozzuoli 113-75

White Wise Basket Monopoli-Lions Bisceglie 79-82

Liofilchem Roseto-CJ Basket Taranto 75-74

Diesel Tecnica Sala Consilina-IVPC Del Fes Avellino 58-65

Adriatica Industriale Corato-BPC Virtus Cassino 69-80

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Geko PSA Sant'Antimo 81-70

LA CLASSIFICA DEL GIRONE D

Luiss Roma 36 18-4 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 36 18-4 Liofilchem Roseto 34 17-5 Geko PSA Sant'Antimo 30 15-7 BPC Virtus Cassino 28 14-8 Ble Decò Juvecaserta 28 14-8 Lions Bisceglie 26 13-9 IVPC Del Fes Avellino 24 12-10 CJ Basket Taranto 22 11-11 Lars Virtus Arechi Salerno 20 10-12 Teramo a Spicchi 2K20 18 9-13 Diesel Tecnica Sala Consilina 16 8-14 Adriatica Industriale Corato 14 7-15 White Wise Basket Monopoli 12 6-16 Pescara Bk 2.0 6 3-19 Bava Pozzuoli 2 1-21