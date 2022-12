Parigi 2024, il nuoto artistico maschile è sport olimpico: si rompe un tabù

Il nuoto artistico a Parigi 2024 sarà, per la prima volta nella storia, sport olimpico. Dal 5 al 10 agosto 2024 nella capitale francese 96 atleti, in 5 eventi, si contenderanno le medaglie. Questo sport, nel programma olimpico dal 1984, fino alle ultime olimpiadi di Tokyo 2020 è sempre stato uno sport per sole donne. Una bella notizia per l'Italia che può contare su Giorgio Minisini, Campione del mondo 2022 nel duo misto e Campione europeo (Roma 2022) di solo maschile.

“Questo annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico. L’evoluzione del nostro sport verso l’inclusività procede rapidamente e questa decisione del Cio e di World Aquatics ci aiuterà a diventare un esempio per l’intero movimento olimpico, come uno degli sport più popolari. Dopo i Giochi, siamo pronti a condividere il motto olimpico in tutto il mondo più forte che mai: “Faster, Higher, Stronger – Together”.