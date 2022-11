Parigi 2024: presentate le mascotte, promuoveranno libertà e inclusione

Indossano il berretto frigio della Repubblica francese e anche loro vogliono essere un simbolo di libertà. Oggi, lunedì 14 novembre, in conferenza stampa, sono state presentate Phryge Olimpica e Phryge Paralimpica, le mascotte dei prossimi Giochi Olimpici, in programma a Parigi nel 2024. Sono vestite di rosso, bianco e blu, i colori della bandiera francese e hanno il logo dorato Parigi 2024 sul petto. Non manca una coccarda francese e un nodo di nastri, l'ornamento transalpino per eccellenza.

"Abbiamo scelto un ideale piuttosto che un animale", ha dichiarato il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet, quando le mascotte sono state rivelate. "Abbiamo scelto il berretto frigio perché è un simbolo molto forte della Repubblica francese. Per i francesi è un oggetto molto popolare, un simbolo di libertà, un oggetto che rappresenterà le mascotte di tutto il mondo. Anche il fatto che la mascotte delle Paralimpiadi abbia una disabilità visibile trasmette un messaggio forte: promuovere l'inclusione".

La missione di Phryge Olimpica e di Phryge Paralimpica è proprio quella di avviare una rivoluzione nello sport, dimostrando al mondo che lo sport può contribuire a cambiare tutto e che merita un posto di rilievo nella società.