Olimpiadi, SuperG: Sofia Goggia costretta a rinunciare, Vasco Rossi la omaggia su Instagram

Sale l’attesa dell’Italsci femminile per il supergigante in programma domani, 11 febbraio, alle ore 4 italiane, le 11 in Cina. La nostra nazionale schiererà al cancelletto di partenza Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

In questa disciplina le azzurre hanno dominato la stagione ottenendo sei vittorie nelle sette gare sinora disputate. Tre successi li ha ottenuti Federica Brignone, due Sofia Goggia e uno Elena Curtoni.

Goggia, purtroppo, non parteciperà al SuperG. Dopo i due giri di allenamento in supergigante nella mattinata di giovedì, ha scelto insieme alla Commissione Medica FISI, di continuare a monitorare i suoi progressi dopo il brutto infortunio di Cortina, preferendo non testarsi in gara nel SuperG.

Discesa libera, le speranze di Goggia

L’appuntamento più importante per Sofia Goggia è senza dubbio la discesa libera che si disputerà martedì 15 febbraio. Tutti i suoi sforzi sono volti a recuperare la miglior condizione possibile in vista di quella gara nella disciplina di cui è campionessa olimpica in carica dopo il successo ottenuto 4 anni fa a Pyeongchang 2018.

La campionessa bergamasca ha ricevuto tantissimi messaggi di affetto da parte dei sostenitori che le sono vicino per la voglia di esserci e la forza di volontà dimostrata per accelerare il più possibile i tempi di recupero.

Anche Vasco Rossi ha voluto dimostrarle tutta la sua vicinanza. Il rocker di Zocca ha postato nelle sue stories, poi riprese da Goggia che lo ha ringraziato, due delle sue canzoni più celebri che meglio rappresentano il momento che sta vivendo. Nella prima le immagini della discesa libera che le valse la medaglia d’oro in Corea del Sud sono accompagnate dalle note di “Sally”, “perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”, nella seconda Rossi ha postato “Eh già” per mandare tanta forza a questa atleta a cui sicuramente non è mai mancata la voglia di reagire.