Cacciato dall'all you can eat dopo aver mangiato 6 kg di cibo. La storia diventa virale

Cacciato e bandito da un ristorante 'all you can eat' per aver mangiato troppo. E' successo in Cina, più precisamente all'Handadi Seafood BBQ Buffet nella città di Changsha.

Mr Kang, di professione live-streamer, ha raccontato al canale televisivo cinese Hunan TV di essere stato inserito nella lista dei clienti sgraditi del ristorante dopo due lauti pasti: il primo a base di piedini di maiale, il secondo di gamberi, per un totale di 6 chilogrammi di cibo.

Nulla è andato sprecato, ha dichiarato Mr Kang: "Io riesco a farlo. E' una colpa?".

Bandito da un all you can eat in Cina perchè ha mangiato troppo

Kang ha accusato il proprietario dell'all you can eat di comportamento discrmatorio nei confronti delle persone che riescono a mangiare molto. Il ristoratore si è difeso dalle accuse dicendo che Mr Kang avrebbe nascosto il cibo nelle tasche dei vestiti.

"Ogni volta che viene qui, perdo qualche centinaio di yuan. Anche quando beve il latte di soia, ne consuma 20 o 30 bottiglie. Quando mangia i piedini di maiale, consuma l'intero vassoio. E per i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, mentre Mr Kang prende con sé l’intero vassoio".

Dopo questa storia, l'all you can eat di Changsha ha vietato l'ingresso a tutti i live-streamer, ossia a a coloro che trasmettono contenuti online grazie ad una live, ovvero ad una sessione in diretta.

La storia, virale in Cina, ha scatenato molti commenti. Secondo alcuni il ristorante dovrebbe cambiare nome e non chiamarsi più all you can eat se non puoi veramente mangiare tutto quello che vuoi.