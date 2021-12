Comprano un cane, ma in realtà era una volpe (e ha fatto strage di animali)

Pensavano fosse un cane, invece era una volpe, e i suoi padroni lo hanno scoperto nel peggiore dei modi.

È successo a Lima, Perù, dove Maribel Soleto e la sua famiglia hanno comprato un cagnolino in un negozio di animali locale: un bel cucciolo che hanno chiamato Run Run e che ha subito socializzato con gli altri cani del quartiere. Ma dopo pochi mesi ha iniziato a mostrare qualche anomalia.

Run Run ha iniziato a essere molto aggressivo nei confronti degli altri animali, sgattaiolando fuori dal giardino per cacciare e uccidere anatre e galline, facendo imbestialire la comunità locale.

Dopo un'occhiata più attenta, si è scoperto che il cucciolo non era di cane (anche se era stato venduto come tale) bensì di volpe: Run Run è scappato definitivamente di casa qualche giorno fa, e la polizia ecologica lo sta cercando per portarlo in un bioparco.

"Pensavamo tutti che fosse un cucciolo di cane" ha rivelato Maribel ai media, come riporta Sky, aggiungendo che l'animale era stato comprato dal figlio per la somma di circa 13 dollari sei mesi fa, spacciato dai venditori per cane.

"Una donna ci ha detto di aver visto Run Run mangiare tre cavie molto grosse" continua Maribel, dicendo di aver dovuto rimborsare i padroni degli animali uccisi.

Walter Silva, veterinario del Serfor (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), ha detto all'agenzia di stampa Reuters che molti animali selvatici sono spacciati come domestici da trafficanti che operano in diverse aree dell'Amazzonia e che rivendono le prede catturate anche a Lima: "Il traffico di animali selvatici porta anche queste conseguenze. Molti cuccioli vengono catturati appena nati e importati sul mercato illegalmente. In questo caso, hanno spacciato una piccola volpe per un cagnolino. Abbiamo già concluso 128 interventi quest'anno per confiscare animali selvatici a Lima".