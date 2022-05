Corre la mezza maratona con 111 magliette addosso

Cosa non si fa per 15 minuti di celebrità: quest'uomo, in Idaho, Stati Uniti, è entrato nel Guinness dei Primati dopo aver corso la mezza maratona indossando ben 111 magliette una sopra l'altra.

David Rush - il protagonista di questa impresa - ha detto che ci sono voluti quasi 25 minuti, per il suo staff, per abbigliarlo a dovere prima della partenza della Ymca Famous Idaho Potato Marathon. Rush ha completato la mezza maratona in 2 ore, 47 minuti e 55 secondi, diventando l'uomo che ha indossato più t-shirt durante una mezza maratona. Forse anche l'unico che ha provato un record del genere, verrebbe da pensare: e invece no, perché ha dovuto battere il primato di un corridore inglese, David Smith, che nel novembre 2021 ha corso indossando 82 magliette.

Rush ha detto che le temperature basse lo hanno aiutato, ma ha dovuto comunque correre con addosso un peso di quasi 20 kg: "Dopo un paio di ore non avevo più circolazione nelle braccia - ha detto - e le mie mani erano talmente gonfie da sembrare grandi il doppio. La mia fede nuziale, normalmente larga, era diventata strettissima, e non potevo neanche piegare il pollice sul palmo della mano". Eppure, così è: l'impresa ha battuto il record precedente, e il video è stato pubblicato dallo stesso atleta su Youtube.