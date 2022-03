Ruba centinaia di bici e le ammassa in cortile: le immagini si vedono persino dallo spazio

Una vera montagna di bici rubate, talmente grande che si può osservare anche dallo spazio: ed è proprio grazie ai satelliti di Google Maps che la polizia ha scoperto che il cortile di una casa celava in realtà un bottino di centinaia e centinaia di biciclette.

È successo a Littlemore, vicino a Oxford, come riporta la polizia (Thames Valley Police Oxford) su Facebook: gli agenti hanno osservato un'immagine decisamente anomala su Google Maps e quando si sono presentati di persona nella casadi Giles Road, Littlemore, hanno trovato centinaia di bici nel cortile. Il padrone di casa, un 54enne, è stato arrestato con l'accusa di furto.

"Un gran numero di biciclette, che si ritiene siano state rubate, sono state recuperate dalla proprietà dell'uomo - spiega la polizia su Facebook -. Gli agenti sono attualmente in fase di identificazione delle proprietà di queste bici. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare la polizia".

Centinaia di commenti sotto il post: "Quest'uomo deve aver speso ogni singolo minuto della sua vita rubando bici", "Abitiamo lì vicino e la nostra bici è stata rubata una settimana fa anche se era legata. Non abbiamo pensato di denunciare, adesso lo faremo", "Evidentemente odiava i ciclisti", "Ma quale criminale ruberebbe tutte queste bici per poi abbandonarle nel cortile?", "La mia bici è stata rubata da Oxford sette anni fa, magari in quella montagna c'è anche la mia", "Come è possibile che nessuno se ne sia accorto", "Non ha fatto un gran lavoro per rivenderle però".

La polizia ha poi replicato alla mole di commenti dicendo: "Come potete immaginare, vista l'enorme quantità di bici ritrovate, potrebbe essere necessario un po' di tempo per trovare i legittimi proprietari e restituirgliele, ogni tanto tenete d'occhio il nostro post per aggiornamenti".