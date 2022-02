Racconta su TikTok tutte le discriminazioni subite a causa del suo fisico: "So che mi fotografano quando esco"

Una ragazza ha scelto di pubblicare un video su TikTok per raccontare tutte le discriminazioni che ha dovuto subire a causa della sua taglia. Compreso il fatto che qualcuno ha anche cercato di fotografarla di nascosto, magari per ridere di lei sui social o nelle chat con gli amici.

Sydney ha raccontato la sua triste storia di fat shaming, raggiungendo più di 6 milioni di visualizzazioni, elencando tutti gli episodi più umilianti a cui è stata sottoposta nel corso della sua vita: "Se pensate che non succeda, invece succede. Se pensate che non mi importi, invece importa" avverte lei, sottolineando il fatto che le parole e le azioni contano, soprattutto quando sono volte a discriminare, a far del male e a minare l'autostima di una persona, lasciandola sola.

"Quattro uomini ridevano mentre cercavano di fotografarmi di nascosto mentre ero fuori a mangiare. Il flash era attivo, me ne sono accorta". E chissà quanti nel corso del tempo sono riusciti a farlo senza essere notati.

Ancora, tra le lacrime: "Sono stata scortata fuori da un ottovolante da un dipendente che ha annunciato che ero troppo grassa per salire, alcuni gioiellieri non hanno voluto prendere la mia misura per un anello, dicendo che ero troppo grassa per i loro prodotti. Uno sconosciuto in coda al supermercato mi ha chiesto se 'la cicciona' aveva deciso quale gelato scegliere per dessert. Un ragazzo che avevo conosciuto non voleva presentarmi ai suoi amici finché non avessi perso peso". E poi: "I medici non mi credevano quando dicevo che c'era qualcosa che non andava nella mia salute. Per loro ero solo troppo grassa".

La maggior parte dei commentatori sono rimasti orripilati di fronte a tutte le discriminazioni che Sydney ha dovuto subire: "Non è normale la mole di abusi che dobbiamo sopportare da parte di sconosciuti solo per pura crudeltà", "È così triste che ogni ragazza con qualche taglia in più venga bullizzata sempre allo stesso modo", "Siamo più del nostro peso, non siamo 'carine per essere delle ciccione', siamo belle non importa la nostra taglia. Il nostro peso non ci definisce, siamo noi a farlo".

Alcuni troll, comunque, hanno continuato a perseguitare Sydney anche sotto lo stesso video, dimostrando che purtroppo esiste ancora gente senza alcuna empatia nè rispetto: "Quelle persone hanno ragione, qual è il problema? Smettila di mangiare porcherie, ok?", "Continuerò a fare fat shaming perché se sei grassa vuol dire solo che sei pigra".