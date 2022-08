Furto in diretta tv: durante l'intervista un ladro ruba la borsa

Doveva essere un semplice servizio estivo, e invece si è trasformato nella diretta di un furto, visualizzata sui social milioni di volte.

Nei giorni scorsi è diventato virale il video girato da tve, la tv spagnola, mentre un giornalista si trovava in spiaggia per intervistare i bagnanti. Un tipico servizio di Ferragosto, in cui non ci sono notizie particolari e si va nei luoghi più frequentati per sentire l'opinione dei turisti sulla stagione.

"Cosa ti piace di più di Barcellona?" chiede il giornalista a un turista, sulla spiaggia. Dietro di lui, la folla e anche - in bella vista - una borsa abbandonata. Che qualcuno, passando, decide di rubare. Il tutto sotto gli occhi della telecamera, ma né intervistato né intervistatore se ne accorgono. La scena non è però sfuggita ai telespettatori.

No puede retratarse mejor. Entrevistan a un hombre para preguntarle qué le gusta más de Barcelona mientras por detrás roban un bolso en directo.

Carlos JG (@CarlosJG) August 14, 2022

"Barcellona mi piace, la spiaggia è molto bella, l'acqua è pulita e fresca" dice il turista ignaro, mentre il ladro di passaggio nota la borsa appoggiata sulla sabbia e si avvicina per afferrarla e andare via.

L'uomo continua a cantare le lodi di Barcellona, ma dietro di lui qualcuno inizia ad accorgersi che qualcosa non va: "Per favore, avete visto la mia borsa?" dice in modo chiaro una voce disperata, mentre alcune ragazze si fermano a guardare.

Il video è stato ricondiviso molte volte sui social ed è diventato rapidamente virale.