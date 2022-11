Il grattacielo per allevare 600 mila maiali a 100 chilometri da Wuhan

Con i suoi ventisei piani è stata inaugurata in Cina l'allevamento di maiali più grande del mondo: una vera e propria "fabbrica" che può ospitare l'intero ciclo vitale di 600 mila maiali. Una distopia divenuta realtà lo scorso ottobre ad Ezhou, nella provincia di Hubei, a meno di 100 chilometri dalla famosa Wuhan.

Ogni piano è occupato da 20 mila suini, che lì nasceranno e cresceranno, fino a passare per uno dei sei ascensori per essere condotti al macello: 1,2 milioni di maiali uccisi ogni anno secondo l'azienda, la Zhong Xin Kai Wei Modern Breeding Company, che intende soddisfare con questa "pig farm" una gran fetta del mercato di carne di maiale che è in continua crescita in Cina. Secondo le stime ufficiali, la domanda cinese di carni suine dovrebbe aumentare da 51,77 milioni di tonnellate a 60,77 milioni di tonnellate nel prossimo decennio.

In ogni piano ci sarà una temperatura perfetta, la giusta umidità, alimentazione corretta per ogni singolo suino, con più di 300 punti di controllo. Ma come in tutti gli allevamenti intensivi gli animali non vedranno mai neanche un filo d’erba ma solo cemento. In previsione a breve anche la costruzione di un grattacielo gemello.

I rifiuti e il letame saranno trattati da un impianto di biogas per essere trasformati in energia. Il principale azionista della società è un produttore di cemento locale e il calore generato dalla fabbrica di cemento verrà utilizzato anche per riscaldare l'azienda agricola.

Gli animali verranno consegnati in 4 lotti tra il 25 settembre e il 30 novembre di quest'anno per essere condotti attraverso i montacarichi nei piani designati: 1.000 scrofe per piano e una capacità produttiva di 25.000 suini da macello/anno. Quando sarà completato il secondo edificio saranno 48 i piani di produzione per 1,2 milioni di suini da macello ogni anno.