L'artista che, solo grazie al makeup, si trasforma in qualsiasi personaggio

Certo, avere cosmetici di una buona marca è importante, ma prima di tutto occorre avere una buona mano ed essere capaci a utilizzarli. Insomma, il trucco è solo una parte del lavoro, l'altra sta nell'abilità del truccatore.

E su TikTok sta spopolando un'artista asiatica che si trasforma in celebrità varie utilizzando - così dice - solo il makeup. Il risultato finale è sorprendentemente realistico, tanto da far dubitare i più: non ci sarà nemmeno un leggero fotoritocco? Lei garantisce di no, e nei suoi video si trasforma - utilizzando appunto solamente tanti cosmetici - in Cate Blanchett, Monica Bellucci, e pure Michael Jackson ed Edward Mani di Forbice.

Purtroppo, l'identità dell'artista rimane un mistero, in quanto il canale TikTok in cui vengono postati i suoi video condivide clip di diversi makeup artist.