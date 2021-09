Mamma in difficoltà trova una busta piena di soldi nella cassetta della posta: "Gesto di gentilezza random"

Una mamma single in difficoltà ha recentemente trovato un aiuto inaspettato e gradito da un anonimo donatore che ha infilato una busta di soldi nella sua cassetta della posta.

La donna, Nicole Tierney, 30 anni, inglese, ha dovuto 'tirare la cinghia' per poter permettere una vacanza ai suoi bimbi, ed è rimasta letteralmente senza parole quando uno dei suoi figli, un giorno, è corso da lei dicendole di aver trovato nella cassetta della posta una busta piena di soldi.

Dentro circa 100 sterline (più di 100 euro) in banconote, ma nessun indizio sul misterioso donatore. Sulla busta una semplice scritta a mano: "Gesto di gentilezza random, per favore continua la catena".

"Non posso credere che questo sia capitato a me, ho fissato la busta per ore - ha detto Nicole al Gloucestershire Live -. Non ho idea di chi possa essere stato, ma voglio ringraziarlo e che sappia che queste 100 sterline per noi sono davvero tanto. Sono una mamma che sta crescendo due bimbi da sola, e a volte è veramente dura, specialmente durante le vacanze scolastiche, quando vorresti portare fuori i bambini ma non puoi permettertelo. Siamo parte di un programma per le famiglie in difficoltà, seguito dai servizi sociali, e tra buoni alimentari e altro riusciamo a sbarcare il lunario, ma queste 100 sterline per noi sono una differenza enorme. Voglio che la persona che ha fatto una cosa così incredibile sappia quanto significa per noi, e voglio mostrare quanta gentilezza e positività c'è ancora in questo mondo".

Nicole ha chiesto alle sue amiche se qualcuna di loro poteva avere un indizio, ma nessuna è stata in grado di fare ipotesi sull'identità del misterioso donatore.

Quando le è stato chiesto cosa farà con quei soldi, Nicole ha detto: "Non so, penso che starò seduta a guardarli ancora un po'. Scherzi a parte, penso che farò una bella spesa al supermercato".

Dopo aver ricevuto i soldi, la donna ha scritto una lettera aperta su Facebook che ha attirato l'attenzione dei media inglesi: "All'incredibile persona che ha inserito questa busta nella mia cassetta della posta stamattina. Spesso non crediamo abbastanza alle cose belle che ci sono in questo mondo, vediamo talmente tanto odio e violenza che ci dimentichiamo regolarmente quanto meravigliosa possa essere la gente. Queste 100 sterline significano così tanto per me e per la mia famiglia. Sono una mamma single da più di cinque anni e ho faticato un sacco con i soldi, non riesco a dare ai miei bimbi tutto quello che si meriterebbero. Per qualcuno potrebbe sembrare una follia dare 100 sterline a una sconosciuta, ma mi ha fatto ritrovare fiducia nell'umanità: grazie dal profondo del mio cuore, ho pensato tutto il giorno a come fare per continuare questa catena".