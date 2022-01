"Mio marito cataloga da un anno tutti i nostri litigi su un file segreto"

La vita di coppia può non essere sempre perfetta, e anzi, a volte bisogna scendere a compromessi e cercare di andare d'accordo. Ma non è sempre facile, anzi, il lockdown e la situazione di emergenza in generale hanno messo a dura prova tante famiglie. Uno dei trucchi può essere cercare di domare i litigi e il nervoso concentrandosi su altro per stemperare e spegnere l'"incendio". Quest'uomo l'ha fatto, ma nel modo più inquietante possibile: si è segnato sul pc, su un file segreto, tutti i litigi avuti con la moglie da un anno a questa parte.

In un messaggio su una rubrica di Slate.com, una donna che ha voluto rimanere nell'anonimato spiega che ha dato accidentalmente un'occhiata al computer del marito, scoprendo che nell'arco dell'ultimo anno ha tenuto una lista con ogni litigio. Dopo averla vista, la donna si è preoccupata molto: il suo compagno di vita vorrà chiedere il divorzio?

La donna ha iniziato spiegando che lei e suo marito in genere vanno d'accordo, ma ultimamente ci sono stati un po' di battibecchi, tutte cose "non particolarmente tossiche" come ha detto lei. Quando il suo partner è uscito di casa per andare a un incontro di lavoro, lei ha notato che lui aveva lasciato il pc portatile acceso sul tavolo, e non ha potuto fare a meno di dare una sbirciatina. "Non ci è voluto molto - ha raccontato - per trovare una lista che tiene da oltre un anno, con ogni litigio che abbiamo avuto. Ha fatto una lista di cose che pensa che io lo abbia costretto a fare, delle volte in cui pensa di aver avuto ragione. In tutto questo tempo gli ho chiesto se la nostra coppia stava andando bene e lui ha sempre risposto di sì. Ma c'è una lista! E io ora non so cosa fare".

La donna ammette di aver avuto torto a guardare di nascosto il computer del marito, ma adesso, in totale crisi, si chiede cosa fare, preoccupata che lui voglia divorziare. La risposta di Slate.com non è particolarmente allarmante, comunque: "State attraversando un percorso difficile come coppia e come genitori, e adesso sappiamo come reagisce lui: scrivendo. Non è male! Non ti ha tradito, non ha parlato malissimo di te alle tue spalle, e non ti ha rimosso dalla sua assicurazione. Allo stesso modo in cui ci hai scritto preoccupandoti della vostra relazione, lui ha scritto sul suo computer una serie di cose che lo mettevano in crisi. Lui dovrebbe sentirsi tradito dalla tua lettera a noi? Spero proprio di no! Quello che hai visto è la documentazione dei suoi pensieri, pensieri che siamo sicuri abbiano attraversato anche la tua mente". Il consiglio di Slate.com, infine, è di parlare di più, ascoltare e percepire maggiormente i bisogni dell'altro mostrando empatia.