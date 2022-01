La damigella ubriaca racconta i suoi trascorsi con lo sposo e diffonde screenshot bollenti

Cosa non fare durante il matrimonio di un'amica? Raccontarle i propri trascorsi con lo sposo: o lo si fa per mettere in guardia la sposina e "salvarla" (in quel caso però occoreva farlo prima), o non lo si fa proprio, chiudendo per sempre il segreto nel cassetto delle cose inconfessabili.

Ma, complice l'alcool, pensando di fare una cosa divertente (o forse preda della gelosia), questa damigella al matrimonio si è sfogata raccontando trascorsi alquanto imbarazzanti con il neo sposo.

A raccontare la vicenda, su Reddit, un'altra invitata: la donna ha detto che la futura sposa aveva scelto due colleghe come damigelle, "chiamiamole Lisa e Jen".

La sposa - come racconta The Sun - si era fidanzata ufficialmente poco prima della pandemia, con grande gioia di tutti. Il matrimonio poi è stato posticipato varie volte per covid, fino a questo periodo. "Sono ormai passati due anni da quando Lisa e Jen hanno accettato di partecipare come damigelle - racconta la "fonte" anonima sul web - e per combinazione durante la pandemia hanno cambiato tutte lavoro, dunque non si sono più riviste per molto tempo".

Una settimana prima del matrimonio, Lisa e Jen hanno detto però alla donna che racconta i fatti che non volevano più essere damigelle, e non sapevano se dirlo alla futura sposa oppure no. "Ho detto loro di essere oneste con la sposa, ma poi hanno deciso di andare avanti anche se non si sentivano più vicine alla sposa come prima" scrive lei. Questo tentennamento però ha portato a un matrimonio a dir poco catastrofico.

Lisa e Jen si sono ubriacate durante il ricevimento e hanno iniziato a dire cose irripetibili: "Lisa ha iniziato a parlare a voce alta di come lei e il futuro marito si fossero scambiati messaggi per mesi sui social media, e ha detto che una sera lui l'ha persino raggiunta in hotel. Lei avrebbe anche voluto fare sesso con lui, ma poi è finito tutto con un massaggio e basta. Quando ho sentito queste cose mi sono alzata e ho cambiato tavolo perché non volevo essere associata in alcun modo a questi pettegolezzi" racconta l'invitata.

Nessuno degli sposi o dei parenti stretti però sembra aver udito il gossip, passato in sordina.

Ma qui si arriva al punto: durante la luna di miele, iniziano a circolare screenshot in cui il novello sposo dice a Lisa che, quella notte in albergo, avrebbe voluto andare fino in fondo, facendo ben altre cose oltre al massaggio. Ancora peggio: l'uomo, sempre a Lisa, dice che vorrebbe lei nella camera da letto proprio in quel momento, durante la luna di miele, e non la moglie. Screenshot molto imbarazzanti diffusi dalla stessa Lisa alla sua amica Jen e alla ragazza che si è sfogata su Reddit, molto a disagio, chiedendo consiglio agli utenti del web. Che fare, ora, sapendo tutto questo?

Il giudizio del web è stato quasi unanime: "Per favore dillo alla sposa. Forse può ancora annullare il matrimonio. Deve sapere chi ha sposato", "Condividerei definitivamente gli screenshot con la sposa, ha bisogno di sapere che razza di individuo è suo marito e deve uscire da questa situazione prima possibile".