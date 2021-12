La modella: "Ho pubblicato l'ecografia del mio seno su Instagram perché la gente crede che sia rifatto"

Veronika Rajec, 25 anni, modella slovacca, ha detto che sul suo profilo Instagram viene costantemente insultata soprattutto da donne. Perché? O perché credono che sia un account fake, oppure perché hanno paura che lo scopo di Veronika sia flirtare con tutti i loro fidanzati. E siccome molti credono che il suo seno sia rifatto, per smentire le voci ha pubblicato addirittura l'esito di una sua ecografia mammaria.

La ragazza spiega che il suo profilo finisce spesso nel mirino di controlli e verifiche di Instagram (ed è stato più volte oscurato) a seguito di un alto numero di segnalazioni di persone che lo indicano come un fake, perché sembra 'troppo bella' per essere vera.

Veronika, che nel 2016 è stata finalista a Miss Slovakia, dice che i commentatori (anzi, spesso commentatrici) la bullizzano perché ritengono che abbia fatto ricordo alla chirurgia plastica, anche se lei dice di no.

"È discriminante che molte donne possano fare le stesse foto che faccio io, e mentre a loro non succede niente io vengo bannata più volte da Instagram per il mio aspetto, perché qualcuno ritiene che io non sia vera. Sarò un alieno" dice lei, scherzando - ma non troppo - al Mirror. "Molta gente pensa che io sia un'immagine ricreata con il computer, uno scherzo. Dicono che chi è bello è facilitato nella vita, ma io ho a che fare con persone orribili a causa del mio aspetto".

La modella, che attualmente vive a Vienna, gira il mondo creando contenuti per il suo account Instagram da influencer, e dice che è letteralmente bombardata da messaggi di altre donne che la mettono sotto accusa: se è così bella è perché si è fatta rifare, o ha usato qualche filtro, o ancora ha ritoccato la foto. Veronika, che ha più di un milione di follower, dice: "Ricevo messaggi da uomini che non pensano che io sia reale, ma le peggiori sono le donne che mi chiedono perché sto fingendo, chi c'è veramente dietro al mio account, e mi chiedono una prova della mia esistenza. In genere chi mi insulta di più sono proprio altre donne che sono gelose e pensano che io voglia adescare i loro ragazzi".

Siccome si era sparsa la voce che si fosse fatta rifare il seno, la modella ha anche pubblicato un documento firmato dal suo medico relativo a un controllo al seno con tanto di ecografia mammaria allegata: "L'ho fatto per fare sì che la gente mi credesse. Non voglio essere sensuale, ho solo il seno grande. Dio mi ha dato questo dono e voglio che la gente mi creda".

Veronika ha detto di seguire uno stile di vita salutare, senza alcool né cibo spazzatura, e con sessioni di allenamento cinque volte a settimana. "Non ho molti amici, ma sto bene. Se ti senti bella, allora sei bella. Se ti senti a tuo agio con il tuo corpo, allora sei a tuo agio con gli altri. Se ti sei sottoposta a un intervento di chirurgia estetica, semplicemente sii onesta. Se ti prendi cura di te, puoi essere bellissima. La naturalezza fa ancora parte di questo mondo".