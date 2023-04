Muore 28enne per essersi sottoposta a una operazione chirurgica per perdere peso

Voleva perdere peso e per questo si era recata in Turchia dove si è sottoposta a un intervento chirurgico per il bendaggio classico. Ma qualcosa deve essere andato storto e per la 28enne Shannon Bowe non c'è stato nulla da fare.

La ragazza, originaria della cittadina scozzese Danny, è deceduta lo scorso 1° aprile a causa dell'intervento chirurgico. Non è chiaro in quale struttura medica si sia recata Bowe o quali complicazioni abbiano portato alla sua morte. Tuttavia, il Foreign, Commonwealth and Development Office non ha reso noto la causa del decesso della ragazza, cioè se è avvenuto prima, durante o dopo l'operazione. Il dipartimento comunque ha confermato che le autorità stavano sostenendo la famiglia di un cittadino britannico morto in Turchia e di essere in contatto con le istituzioni locali.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati online. Il fidanzato di Shannon, Ross Stirling, ha scritto su Facebook: "Dormi bene angelo mio, ti amo per sempre".