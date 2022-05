Legalizzata la prostituzione in strada: la decisione di una regione australiana

Nello Stato di Victoria sono entrate in vigore nuove leggi che rendono legale adesso il lavoro sessuale di strada allo scopo di rendere più sicura l’industria dei lavoratori del sesso. Le regole sono entrate in vigore martedì e rientrano nel Sex Work Depenalization Act 2021. Non è finita qui, alla fine del 2023 andrà in vigore la seconda parte delle riforme del lavoro sessuale, quando l’intero sistema di licenze per il lavoro sessuale verrà demolito. Non si tratta di una novità. Victoria è la terza giurisdizione ad aver depenalizzato - seppure parzialmente perché il lavoro in strada è legale tranne che un piccolo numero di circostanze - il lavoro sessuale.

L’hanno preceduta il New South Wales nel 1995 e il Northern Territory nel 2019. La decisione del Victoria ha una motivazione: secondo il governo la depenalizzazione avrebbe lo scopo di far aumentare le denunce dei crimini di cui sono vittime i lavoratori sessuali. In altre parole: se diventa legale, i lavoratori non avranno più remore nel denunciare atti contro di loro. Un passo avanti celebrato dai rappresentanti del governo con dichiarazioni entusiaste. A cominciare dalla ministra Melissa Ho che ha affermato che il cambiamento è stato "un'importante pietra miliare per la depenalizzazione del lavoro sessuale nel Victoria".

Il ministro per la sicurezza sul lavoro Ingrid Stitt ha affermato che tutti meritano di sentirsi al sicuro sul lavoro. "Con un team dedicato alla sicurezza sul lavoro sessuale all'interno di WorkSafe, ci assicureremo che il lavoro sessuale sia regolamentato in modo appropriato, con le migliori linee guida e procedure in atto per mantenere i lavoratori al sicuro", ha affermato. La leader del Partito della Ragione Fiona Patten, sostenitrice di lunga data delle lavoratrici del sesso e sostenitrice chiave dei cambiamenti in atto, si è detta contenta dell'entrata in vigore delle leggi. Ha detto che non si aspettava che il lavoro sessuale di strada crescesse nello stato, dato che "abbiamo una coorte molto piccola di prostitute di strada a Victoria e Melbourne. Oltremare, a livello internazionale e interstatale... ci mostra che non aumenta il lavoro sessuale, lo rende solo più sicuro", ha aggiunto. "Consente semplicemente a quelle lavoratrici del sesso di essere in grado di denunciare i crimini contro di loro e, data la natura del lavoro, possono spesso essere vulnerabili a questo."