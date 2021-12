Scopre che il fidanzato la tradisce sentendolo parlare nel sonno

Se siete persone che parlano nel sonno state attente, perché potreste finire per rivelare i vostri segreti, anche quelli che non vorreste mai far scoprire soprattutto ai vostri partner che vi dormono accanto.

Una donna di nome Bailey Hunter, su TikTok, ha raccontato quello che le è successo, spiegando come abbia buttato fuori di casa il suo (ex) compagno dopo averlo sentito parlare nel sonno: già prima nutriva qualche sospetto e temeva che lui la tradisse, poi una notte lui ha urlato il nome di un'altra donna. Da qui lei ha iniziato a indagare seriamente, fino ad arrivare a sbatterlo fuori di casa. Il video ha raccolto quasi 7 milioni di visualizzazioni.

"Mi sono alzata immediatamente dal letto - spiega lei, dopo essere stata svegliata dal grido di lui - e ho iniziato a cercare questa ragazza su Facebook. Dopo averla trovata ho visto che è sposata e ha bambini, dunque non ci ho più pensato molto. Poi quando lui si è svegliato, la mattina seguente, gli ho chiesto chi fosse, e lui mi ha detto che era solo una sua ex compagna di liceo, ma non ero molto convinta delle sue parole".

Bailey ha dunque deciso di mandare qualche messaggio alla donna misteriosa per chiederle se avesse parlato di recente con il suo fidanzato, ma la risposta ricevuta è stata decisamente bizzarra: "Il modo in cui mi ha risposto mi ha fatto drizzare ancor più le antenne. Qualcosa tipo 'devi farti i fatti tuoi. sei solo la sua ex ragazza pazza' e io ho risposto 'scusa ma non sono la sua ex, vive in casa mia, pago io le sue bollette telefoniche, guida la mia auto per andare a lavorare, è davvero molto il mio ragazzo'". Insomma un dialogo da 'allarme rosso' in piena regola.

Dunque, Bailey ha deciso di capire da sola cosa stesse accadendo, cominciando a guardare il registro delle chiamate del suo ragazzo: essendo lei l'intestataria del piano tariffario, ha potuto accedere ai dati che cercava dal sito web della compagnia telefonica senza alcuno sforzo. E a un certo punto ha trovato una chiamata di 45 minuti diretta a un numero sconosciuto. "Quando gli ho chiesto, mi ha risposto che non aveva mai fatto una telefonata di 45 minuti, e che la compagnia telefonica doveva aver sbagliato". Ma la risposta non ha convinto la ragazza che ha deciso di troncare la relazione. Questo voleva dire, tra l'altro, che lui avrebbe dovuto spostarsi da un'altra parte, essendo la casa di lei.

Ma il fidanzato non ha preso la notizia molto bene, dicendo che non sapeva dove andare. La risposta di Bailey è stata molto simile a quella di Rhett Butler in 'Via col vento': "Francamente me ne infischio".

Le sorprese non sono finite, perché qualche giorno dopo lei decide di scrivere a lui per chiedergli indietro il cellulare, ottenuto tramite l'abbonamento che pagava lei, ma niente da fare, lui non ne ha voluto sapere. "Ho deciso allora di denunciare il furto del telefono in modo da bloccarlo e di impedire il suo utilizzo".

Dopo quest'ultima scena, l'ex di Bailey doveva ipoteticamente passare a ritirare le sue cose, ma non si è mai fatto vivo. Lei ha provato a chiamarlo varie volte ma lui, che nel frattempo aveva comprato un altro telefono, l'ha bloccata. E qui arriva il gran finale: visto che non riusciva più a mettersi in contatto con lui, Bailey ha semplicemente venduto tutte le sue cose, inclusa la sua auto.