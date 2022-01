Il tatuaggio crea un'illusione ottica: sembra che abbia un buco in testa

A volte i tatuaggi possono essere vere e proprie opere d'arte, anche se non è detto che l'effetto spettacolare renda particolarmente affascinante il tatuato.

In questo caso il tatuatore, davvero molto in gamba, ha creato sulla testa di un cliente un'illusione ottica, un "trompe l'oeil" particolare, e l'effetto finale è che sembra proprio che l'uomo abbia un buco in testa. Tra il macabro e il raccapricciante, insomma, anche se comunque si capisce - vedendolo in foto - che un buco del genere non può essere vero. L'immagine è ridiventata virale sul web in questi giorni, anche se risale al 2020.

Vederla, comunque, fa sempre una certa impressione: "Ho fatto una pazzia sul mio amico Ryan oggi - ha spiegato il tatuatore, Matthew Pehrson su Instagram, invitando i commentatori a taggare i propri amici - abbiamo ancora un sacco di cose da finire, ma cosa ne pensate di questo?".

Il post ha raccolto circa 13mila like e migliaia di commenti estasiati.

Il tatuatore che su Instagram si chiama @mattpehrsontattoos è proprietario del negozio "The Zion Tattoo Company" a St. George, Utah, Stati Uniti, si definisce artista, ed è specializzato in illusioni ottiche e disegni geometrici eseguiti con estrema precisione: su un altro cliente il tatuaggio di un congegno mecccanico sull braccio sembra talmente reale che l'uomo pare un cyborg.

Photo credits Ig@mattpehrsontattoos