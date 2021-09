Il cane che tutti i giorni si siede nello stesso posto a guardare il tramonto: i video commuovono il web

Un golden retriever è stato descritto come un "romanticone" e ha commosso il web quando la padrona ha condiviso una serie di video che lo mostrano mentre va a sedersi in un determinato punto del giardino per guardare il tramonto. Tutti i giorni.

L'utente di TikTok Katelyn Nassar ha postato un video che mostra un gruppo di persone che si rilassano in un giardino: con lei il suo cane, un bel golden retriever che - con la tipica aria dolce e un po' malinconica di questa razza - a un certo punto prende e va a sedersi in un angolo del prato, con lo sguardo fisso sull'orizzonte, ad ammirare il tramonto. "Il mio cane - ha scritto Katelyn - si mette in questo esatto punto e guarda il tramonto ogni sera. Non so perché. Mi emoziona tanto".

Il filmato è stato visualizzato più di 4 milioni di volte, e molti commentatori hanno risposto - tra il serio e il faceto - dicendo che il cane in una delle sue vite precedenti doveva essere un essere umano, e che questa sua abitudine è degna di ispirare la Disney per uno dei suoi prossimi film.

La sera dopo, Katelyn ha mostrato un altro video in cui si vede il suo cane che si comporta nello stesso modo del giorno precedente: a un certo punto si allontana, si mette in un angolo del giardino, e scruta il cielo proprio mentre il sole tramonta. Questo secondo video ha portato più di 5 milioni di visualizzazioni.

Dopo un po' di giorni - e qualche consiglio degli utenti - Katelyn ha condiviso un altro video in cui si vede che la ragazza prende un cuscino e si mette per terra vicino al suo golden retriever per guardare il tramonto abbracciata a lui.

Un altro video mostra che, una sera, il cane è stato anche raggiunto dal suo 'migliore amico', un gatto che si è accucciato vicino a lui. Migliaia di commenti e di visualizzazioni anche qui: "Questo cane - ha detto un commentatore - sa come prendersi cura della sua salute mentale meglio di molti umani". E un altro: "I cani sanno apprezzare le cose che noi diamo per scontate". E poi: "È quasi come se stesse dicendo 'sì, è stata una buona giornata'".