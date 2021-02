Bimba birichina fotografa il sedere nudo della mamma e lo invia a mezzo mondo

La piccola probabilmente ha schiacciato tasti a caso e ha inviato le foto di nudo su Snapchat a diverse persone con cui la mamma era in contatto, compresi ex amici dell’università, contatti di lavoro, ex clienti e colleghi dell'agenzia immobiliare per cui lavora

Una madre di quattro bambini si è sentita sprofondare di vergogna quando ha scoperto che sua figlia aveva inviato delle foto del suo sedere nudo a tutti i contatti Snapchat del suo cellulare.

Emily Schmitt, 30 anni, dell'Ohio, aveva lasciato che sua figlia Carsyn, di due anni, giocasse con il suo telefono mentre lei si asciugava i capelli dopo la doccia, ma non aveva idea che la piccola birba scattasse foto a raffica, compreso il suo fondoschiena mentre era nuda.

È stato quando ha ricevuto un messaggio da un collega che le diceva "grazie per il nudo" che Emily si è resa conto che sua figlia - probabilmente in modo del tutto inconsapevole - aveva inviato le sue foto osè a diversi amici su Snapchat, inclusi colleghi di lavoro ed ex colleghi.

"Ero mortificata" ha dichiarato Emily al Daily Mail. “Per un minuto almeno è come se fossi morta dall’ imbarazzo; poi mi sono ripresa e ho trovato la forza per spiegare a tutti cosa era successo. Ma è anche stato divertente: ho una bimba vivace e non c’è modo di farla star tranquilla”

La piccola Carsyn aveva inviato le foto di nudo a diverse persone con cui la mamma era in contatto, compresi ex amici dell’università, contatti di lavoro, ex clienti e colleghi dell'agenzia immobiliare per cui lavora.

Ha spiegato Emily: "Sono persone con cui non ho contatti frequenti per cui mi sono detta ‘Accidenti, c'è il ragazzo con cui sono andata al college e che aveva una cotta per me’ oppure ‘Caspita un mio ex cliente!’ o ancora ‘Oh no, un mio ex collega’. Fortunatamente le foto sono state mandate su Snapchat, quindi vediamo il lato positivo: il messaggio non è stato salvato e nessuno ha fatto degli screenshot".

Emily si è affrettata a scusarsi con tutti coloro a cui erano state inviate le foto, anche se qualcuno le ha confermato di aver ricevuto immagini senza significato: tipo il soffitto del bagno o il piede della bimba e così via.

Altri invece hanno confermato di aver ricevuto immagini del suo fondoschiena così come mamma l’aveva fatta.