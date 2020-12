Misteriosa scultura a forma di pene scompare dopo anni dalle montagne bavaresi

La polizia tedesca ha aperto un'indagine sulla scomparsa di una grande scultura in legno di forma fallica che faceva bella mostra di sé a 1.800 metri sul monte Grünten, nel sud Baviera, 140 km a sud-ovest di Monaco dove, altrettanto misteriosamente, era comparsa anni addietro.

Il Guardian spiega che, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Allgaeuer Zeitung sembra che la scultura, alta circa due metri, sia stata abbattuta lo scorso fine settimana, lasciando al suo posto come ricordo solo un ceppo ed un mucchio di segatura.

Questo “omaggio” ai genitali maschili era diventato assai famoso negli ultimi al punto di essere una meta assai gettonata di escursionisti, e pare che fosse persino segnalato su Google Maps, dove era classificato come “monumento culturale”.

La leggenda vuole che la scultura sia stata fatta come goliardico regalo di compleanno per un giovane. La famiglia non apprezzò per niente l’oggetto di circa 200 chili e 2 metri di altezza, e senza tanti complimenti lo fece trasportare su per la montagna dove venne in sostanza lasciato al suo destino, diventando però molto famoso tra i turisti che negli anni hanno riempito il web di fotografie e post ironici.

Negli ultimi tempi la scultura sembra aver avuto una esistenza piuttosto travagliata, già abbattuta una prima volta e poi rimessa in sesto, ha persino avuto come dedica un tipo particolare di birra prodotta dal birrificio locale (“una birra rossa piccante e naturale ”). L'agenzia di stampa tedesca DPA ha riferito che la polizia della città bavarese di Kempten sta indagando - pur con qualche imbarazzo - sulla scomparsa, anche se in effetti non è chiaro se sia stato commesso un reato, dal momento che il proprietario della scultura è sconosciuto. A meno che la scultura non si possa classificare come parte del patrimonio artistico dell’umanità.

Non è la prima strana sparizione del genere: nei giorni scorsi era stata segnalata la scomparsa anche dello strano monolite spuntato in Utah.