Attraverso l'uragano Laura a bordo di un aereo, il pilota fa un video dalla cabina e diventa virale

Una tempesta spettacolare che lascia senza fiato la rete. E' l'uragano Laura che porta con sé piogge torrenziali e forti venti tra la Lousiana e il Texas, negli Stati Uniti Meridionali. Un pilola d'aereo ha pensato bene di sfidarlo e attraversarlo ritrovandosi in pochi secondi all'interno di quella che viene considerata come una vera e propria forza della natura.

Laura, questo il nome scelto per il fenomeno atmosferico, è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì e secondo gli esperti è da considerarsi una tempesta "estremamente pericolosa", di categoria 4. I residenti che non hanno rispettato l'ordine di evacuazione infatti si sono ritrovati a fronteggiare onde alte più di sei metri.

#NOAA42 made five passes into Hurricane #Laura today. Central pressure dropped and wind speeds increased with each pass. Here's a time lapse of our 5th pass entirely.



Stadium effect really coming into form. #Laura is now Category 4.



Follow @NHC_Atlantic for updates. #FlyNOAA pic.twitter.com/lkcL6vEGdr