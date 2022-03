Con i nuovi Xiaomi 12 sarà come avere uno studio di registrazione video in tasca

Nuovi algoritmi di intelligenza artificale, super processore e comparto fotografico al top. È stata presentata oggi a livello globale la nuova famiglia di flagship Xiaomi 12, che consta di tre dispositivi: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 e Xiaomi 12X.

I nuovi top di gamma del colosso cinese sono pensati per mettere a disposizione degli utenti un vero studio di produzione video all’avanguardia, e per essere dispositivi perfetti per l’entertainment. Presentano un miglioramento dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale di Xiaomi, potenza di elaborazione superiore e un’esperienza d’uso migliore.

Il comparto fotografico di Xiaomi 12

Tra i punti di forza dei nuovi Xiaomi 12 c'è sicuramente il comparto fotografico. I nuovi smartphone permettono agli utenti di scattare immagini professionali, indipendentemente dal contesto, dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device montano una tripla fotocamera professionale per scattare in modo versatile, grazie al potente grandangolo principale da 50 MP e a una capacità di registrazione in 8K sia su Xiaomi 12 Pro che su Xiaomi 12.



Xiaomi 12 Pro si distingue per il suo array triplo da 50MP all’avanguardia e per l’innovativo sensore principale ultra-large Sony IMX707. Questo sensore è in grado di catturare grandi quantità di luce e presenta capacità di imaging avanzate, una velocità più alta di messa a fuoco e una maggiore precisione nel colore. Xiaomi 12 e Xiaomi 12X montano invece una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP, insieme a una fotocamera macro per riprendere le scene da diverse prospettive.

La Xiaomi 12 Series è alimentata dalla nuova piattaforma mobile Snapdragon TM di Qualcomm. Il 12 e 12 Pro hanno infatti un processore Snapdragon 8 Gen 1, ossia la piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm. Costruito secondo il processo di produzione a 4 nanometri, questo processore potenzia anche le funzionalità di rendering grafico ddel 30% e l’efficienza energetica del 25%. Xiaomi 12X possiede invece il processore di punta 5G, lo Snapdragon 870, per un uso quotidiano ottimale.

Tutti i dispositivi sono dotati di ricarica veloce e sicura di nuova generazione. Xiaomi 12 Pro viene dato in dotazione con il caricatore Xiaomi HyperCharge a 120W. Con una batteria da 4.600mAh, ricaricabile in soli 18 minuti usando la modalità Boost, Xiaomi lo smartphone può vantare funzionalità di ricarica di nuova generazione che stanno al passo con le esigenze degli utenti. Xiaomi 12 e Xiaomi 12X possiedono batterie da 4.500mAh in un corpo decisamente compatto. Entrambi i dispositivi supportano la ricarica turbo cablata a 67W per un’accensione rapida. Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 supportano anche la ricarica wireless da 50W e la ricarica inversa da 10W.

Quanto costano i nuovi flagship di Xiaomi

Gli smartphone saranno disponibili in tre colorazioni (black, blue e purple) nelle seguenti configurazioni: