Il video dello scontro tra il motoscafo e il veliero a Furore

Lo skipper del motoscafo che si è scontrato contro il veliero Tortuga è risultato positivo ad alcol e droghe. Il video dell'incidente in cui è morta una turista statunitense reso pubblico dal deputato campano Francesco Borrelli che invoca maggiori controlli per chi porta barche in mare