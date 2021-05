Il terribile incidente a Palermo in cui sono morte Chiara e Alessia

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Una webcam ha registrato il tragico incidente in cui sono morte le due ventenni palermitane Alessia Bommarito e Chiara Ziami. Le due vittime di 22 e 23 anni viaggivano su una Fiat Panda finita nella carreggiata opposta scontrandosi con un minivan.

Nel video pubblicato da Palermotoday si vede fotogramma dopo fotogramma la Panda perdere il controllo e finire contro il van. Poi l'arrivo del ciclomotore, che non riesce a evitare lo schianto.

Nell'incidente, oltre alla Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due amiche e che si è capovolta, sono rimasti coinvolti un Yamaha Majesty 400 a bordo del quale c'era un uomo di 49 anni, R.P., soccorso dai sanitari del 118 e portato anche lui al Trauma center in condizioni molto gravi e un minivan Opel Vivaro noleggiato per il trasporto di alcuni infermieri in arrivo a Palermo dalla provincia.