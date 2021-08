Stoltenberg (Nato): "Il fallimento è colpa dei leader afgani"

Milano, 17 ago. (askanews) - Il collasso politico dell'Afghanistan è stato "rapido e improvviso, e se ne possono trarre molte lezioni, ma non possiamo ignorare i progressi ottenuti negli ultimi vent'anni": lo ha dichiarato il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Quello che abbiamo visto nelle ultime settimane è stato un crollo militare e politico a una velocità che non era stata prevista. Parti delle forze di sicurezza afgane hanno combattuto coraggiosamente ma sono state incapaci di mettere al sicuro il paese. La leadership politica afgana ha fallito nell'affrontare i talebani e nel trovare una soluzione politica che gli afgani desiderano disperatamente. Questo fallimento leadership afgana porta alla tragedia a cui stiamo assistendo.

