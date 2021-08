Talebani: "Tuteleremo i diritti delle donne sotto la Sharia"

Milano, 17 ago. (askanews) - Prima conferenza stampa talebana dopo la presa di Kabul. A parlare portavoce degli studenti del corano Zabihullah Mujahid. "Ci impegniamo per i diritti delle donne all'interno della Sharia. Lavoreranno fianco a fianco con noi. Non ci saranno discriminazioni. Nessuno sarà danneggiato, non vogliamo avere problemi con la comunità internazionale", ha aggiunto il portavoce dei talebani, spiegando tuttavia che "abbiamo il diritto di agire secondo i nostri principi religiosi. Altri Paesi hanno approcci e regolamenti diversi, e gli afghani hanno il diritto di avere le proprie regole in accordo con i nostri valori". I talebani non consentiranno di utilizzare il territorio afgano per lanciare attacchi contro qualsiasi nazione ha concluso Mujahid.