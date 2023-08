Si chiama Toko e sì, è un uomo che ha deciso di spendere 25 mila dollari per trasformarsi in un collie

Si chiama Toko, è un collie, ma non è la solita pagina Instagram o TikTok che siamo abituati a vedere sui social. Toko in realtà è un uomo. O meglio era un uomo che in Giappone ha deciso di spendere oltre 25 mila dollari per trasformarsi in un quadrupede. "Ho sempre avuto il sogno di diventare un animale" afferma lo sconosciuto uomo-cane.

Tra lo stupore di passanti a due e quattro zampe eccolo in questi video, postati sui social, mentre va a passeggio per la prima volta. Ma Toko sa anche dipingere e giocare ai videogame...di certo non è un cane come tutti gli altri.

