L'uomo che ha speso quasi 13mila euro per trasformarsi in un cane

Ha speso circa 14mila dollari (l'equivalente di quasi 13mila euro) per realizzare il suo bizzarro sogno: trasformarsi in un cane. Il protagonista di questa metamorfosi è lo youtuber giapponese Toco, che adesso il border collie più famoso dei social. Come mostrano i vari filmati pubblicati sui TikTok e sul suo canale YouTube, le prodezze di Toco sono diventate virali, raccogliendo rapidamente milioni di visualizzazioni.

Certo, la trasformazione non è stata proprio economica. Al costo di quasi 14mila dollari, Toco ha acquistato un costume super realistico realizzato dall'azienda di effetti speciali Zeppet: distinguerlo da un vero animale non è tanto semplice. Lo youtuber ha documentato l'intero processo di trasformazione attraverso di versi filmati pubblicati sul canale "Voglio essere un animale". Dalla "caccia" agli oggetti ai giochi sul prato o con altri animai, Toco cerca di emulare qualsiasi comportamento canino. Una sorta di esperimento sociale che lascia senza parole chi osserva questo strano cane, dotato di abilità piuttosto insolite.

Toco ha descritto questa trasformazione come un sogno che aveva da una vita, da sempre considerato irrealistico: "Ricordo di aver scritto nel mio libro di diploma della scuola elementare che volevo essere un cane e camminare all'aperto. Ero spaventato la prima volta che dovevo apparire in pubblico". Nonostante Toco sia ormai una star dei social, la sua vera identità è sconosciuta. L'ultimo video pubblicato su TikTok ha totalizzato più di 12 milioni di visualizzazioni, con oltre 17mila commenti, scritti da ogni angolo del globo.

