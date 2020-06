Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 18 giugno 2020. Come di consueto alle 18:00 l'aggiornamento sull'emergenza coronavirus con i dati della protezione civile sulla situazione epidemiologica in Italia. Nell'ultimo bollettino coronavirus diffuso ieri erano stati segnalati alla protezione civile 43 morti e 329 nuovi casi, in aumento rispetto ai 34 decessi e 210 nuovi contagiati segnalati martedì.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 18 giugno 2020

Coronavirus, i dati regione per regione

In Lombardia ancora 216 nuovi positivi e 36 morti in 24 ore. A Milano altri 52 positivi in provincia, 18 in città

In Piemonte si registrano 6 decessi di persone positive al test del Covid-19 portando il totale a 4032 deceduti risultati positivi al virus. 31 i nuovi casi positivi di cui 26 asintomatici e di questi 12 rilevati grazie agli screening sierologici, 7 tra gli ospiti delle Rsa, 11 tra i contatti di casi positivi. I ricoverati in terapia intensiva sono 25, numero invariato rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 397 (- 51 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1868.

In Emilia Romagna sono 32 in più rispetto a ieri i casi di persone positive al coronavirus, di cui 25 asintomatiche individuate attraverso l'attività di screening regionale, e 7 sintomatiche. Continuano a calare i malati effettivi, che a oggi sono 1.281 (-64 rispetto a ieri). Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.111 (-50). I pazienti in terapia intensiva sono 11, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 159 (-14). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 22.643 (+92). Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi, 2 uomini e 2 donne: 2 decessi sono avvenuti in quella di Bologna, 1 in quella di Ferrara e 1 in quella di Ravenna. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella dove è stata fatta la diagnosi: 4.534 a Piacenza (+6), 3.617 a Parma (+4), 4.977 a Reggio Emilia (+2), 3.938 a Modena (+2), 4.728 a Bologna (+16). Proseguendo sul territorio, si confermano ad oggi, dall'inizio dell'epidemia, 402 casi positivi a Imola (nessun nuovo); 1.008 a Ferrara (nessun nuovo caso), 1.036 a Ravenna (nessun nuovo caso), 948 a Forlì (nessun nuovo caso), 783 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.172 a Rimini (+2).

Sono otto i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo a 19.233 dall'inizio del'epidemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati anche sette nuovi decessi, tutti nelle Rsa, per un totale di 1.994 vittime (tra ospedali e case di riposo). Resta stabile, da giorni,il numero dei pazienti in terapia intensiva a 12, dei quali sono uno ancora positivo al Covid. I positivi sono 607 (73 in meno rispetto a ieri), e le persone in isolamento sono scese a 847.Mentre i tamponi effettuati fino ad oggi sono saliti a 848123.

Buone notizie dal Lazio dove i casi attualmente positivi scendono per la prima volta sotto le 1.000 unità. Quanto all'allarme per i nuovi focolari registrati a Roma, oggi non si registra nessun nuovo caso correlato al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana. Nove i nuovi contagi ma tutti i casi appaiono scollegati tra loro. Purtroppo la Regione registra 4 decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono stati 47 i guariti nelle ultime 24 ore raggiungendo un totale complessivo di 6.167 che sono ormai sei volte il numero degli attuali positivi. Un altro dato positivo è il netto miglioramento del tempo medio tra data di inizio sintomi e la data della diagnosi (tampone) che scende a sole 48 ore.

In Liguria si registrano 7 nuovi casi e 4 vittime. 1833 le persone attualmente positive al coronavirus, 49 in meno di ieri. 72 le persone ricoverate in ospedale (-3), di cui 2 in terapia intensiva e 6534 i pazienti guariti con due test consecutivi negativi, (+ 52). Sono 415, infine, le persone sottoposte a sorveglianza attiva nelle quattro province liguri.

In Toscana sono 2 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sendono a 438, -1,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 402 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (più 5 rispetto a ieri, più 1,3%). Sono 3.127 (più 276 rispetto a ieri, più 9,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1.432, Nord Ovest 1.636, Sud Est 59). Si riducono le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 36, 11 in meno di ieri (meno 23,4%), di cui 13 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 7,1%). È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive e dal 5 marzo 2020 per i ricoveri totali. Si registra purtroppo un nuovo decesso: un uomo di 92 anni. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 3.514 casi complessivi a Firenze (1 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 680 a Pistoia, 1.052 a Massa Carrara, 1.367 a Lucca, 897 a Pisa, 559 a Livorno (1 in più), 686 ad Arezzo, 441 a Siena, 430 a Grosseto.

Un nuovo contagio e nessun decesso oggi in Campania. L'Unità di crisi della Regione comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati 1.448 tamponi, di cui soltanto uno risultato positivo al coronavirus. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 4.615, mentre il numero dei decessi resta 431. Sono 3.942 i guariti (17 in più rispetto a ieri), di cui 3.935 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti.

In Sardegna si registra un nuovo caso nella provincia di Nuoro mentre i pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 10, nessuno in terapia intensiva, mentre 21 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.186 pazienti guariti (+2 rispetto all'ultimo aggiornamento), più altri 18 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.367 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 60 a Oristano, 80 (+1) a Nuoro, 876 a Sassari.

Nessun nuovo contagio in Abruzzo dove scendono a 58 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ancora ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 374 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Si registra anche un nuovo decesso, una 80enne di San Giovanni Teatino. 2389 i dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 434, con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri.

Coronavirus, le ultime notizie

Se in Cina si tira un sospiro di sollievo per il conenimento del nuovo focolaio, la Corea del Sud registra oggi 59 nuovi casi di contagio da nuovo coronavirus, l'aumento più consistente dal 28 maggio. I nuovi focolai sono dovuti in particolare all'ennesimo culto religioso, entro il quale si è diffuso il virus, e a una società di vendita porta-a-porta nella città di Daejeon. La Corea del Sud ha affrontato senza rigidi lockdown con un riconosciuto successo l'epidemia, grazie alla tempestività e all'organizzazione. Tuttavia, nuovi focolai si sono più volte riaccesi, senza che però ritornassero ad avere la virulenza registrata a febbraio-marzo.

Attualmente Seoul è sottoposta a una serie di misure più stringenti del resto del paese, ma il governo sta pensano di allargarle al resto del paese, se dovesse continuare ad alzarsi la curva.