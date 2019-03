Silvia Romano, una mozione nei comuni italiani: "Non cali il silenzio"

Una mozione per Silvia Romano da presentare in quanti più comuni possibile. Per tenere vive l'attenzione e la speranza sulla vicenda della giovane volontaria milanese rapita in Kenya lo scorso autunno: da quasi quattro mesi di lei non si hanno più notizie. Ma, pur con tutto il doveroso riserbo che circonda le indagini, in molti anche nel mondo politico chiedono che il governo riferisca quanto prima circa la situazione di Silvia Romano.

Il tempo passa, e della giovane italiana non c'è ancora nessuna traccia. Non si ha certezza di chi l’abbia rapita il 20 novembre 2018, se si trovi ancora in Kenya, se i rapitori siano criminali comuni o se facciano riferimento a qualche organizzazione armata che agisce fra Kenya e Somalia, se il muro di omertà dei contadini e pastori della zona verrà abbattuto e si riuscirà finalmente a far luce. Solo il Comune di Milano di cui è cittadina, alcune Acli e associazioni anch’esse coinvolte nella cooperazione e attività di volontariato in Africa le hanno dedicato dei "totem", ma ora il caso di Silvia Romano rischia di cadere nel dimenticatoio.

Silvia Romano rapita in Kenya il 20 novembre 2018

Era il 20 novembre 2018 quando Silvia Romano venne rapita in Kenya. La giovane milanese, 23 anni, era andata in Africa come volontaria dell'associazione Africa Milele Onlus, una piccola organizzazione: era alla sua seconda missione. Subito dopo il sequestro, alcuni inquirenti parlavano di possibili svolte dietro l'angolo, ma così non è stato.

A inizio anno il procuratore di Nairobi, Noordin Haji, incontrando una delegazione italiana aveva manifestato l’intenzione di "procedere in maniera più decisa". Non è dato sapere se ciò sia avvenuto. La famiglia chiede ragionevolmente riserbo, e quindi per Silvia non sono state organizzate manifestazioni per chiederne la liberazione, come accaduto in passato per casi simili, ad esempio Simona Pari e Simona Torretta, cooperanti a Baghdad per l’associazione “Un ponte per…” e rapite il 7 settembre 2004 e liberate 20 giorni dopo; o Rossella Urru, cooperante rapita nel 2011 in un campo profughi saharawi in Algeria la cui prigionia durò 270 giorni; o ancora Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, due cooperanti italiane, rapite in Siria nell’agosto 2014 e liberate a gennaio 2015.

Chiede il silenzio e il riserbo anche il ministero degli Esteri. La strategia finora non ha portato alla liberazione di Silvia Romano.

I dubbi sono numerosi: è stato chiesto un riscatto? Si sta trattando per la liberazione? Silvia Romano è ancora in Kenya? I sequestratori sarebbero, secondo quanto scritto sin dai primi giorni, appartanenti a una banda di criminali comuni non affiliati a gruppi terroristici, come temuto inizialmente a causa della presenza dell’organizzazione somala al Shaabab in Kenya.

L'area dove Silvia sarebbe stata nascosta, estesa per circa 40 mila chilometri quadrati della valle del fiume Tana, è abitata da pastori e contadini: le relazioni tra la polizia e i clan familiari non hanno portato le svolte sperate, non si è rotto nemmeno per un istante il "muro del silenzio". Le stesse autorità appaiono in stallo in quella intricata rete di capi villaggi e delinquenti locali.

Il fatto che non ci sono rivendicazioni di gruppi armati, ribelli o terroristi rende ancora più oscura la vicenda. Non ci sarebbero, infatti, soggetti chiari con i quali poter trattare la sua liberazione. "Per la prima volta, da quando sono cominciati i rapimenti in Africa una trentina d’anni fa, non trapela una parola, un dettaglio" scrive Massimo A. Alberizzi sul Fatto Quotidiano. L'ultimo bollettino delle autorità keniane risale al 21 gennaio quando si sono limitate ad affermare che Silvia si troverebbe ancora in Kenya.

Una mozione per chiedere la liberazione di Silvia Romano

Silvia Romano non è l'unica cittadina italiana privata della libertà in Africa. Il missionario Luigi Maccalli è stato rapito in Niger 5 mesi fa. Luca Tacchetto e la sua amica canadese Edith Blais sono scomparsi in Burkina Faso 3 mesi fa. Ma sui nostri connazionali rapiti in Africa sembra essere calato il silenzio.

Fra i pochi che cercano di rompere il muro del silenzio troviamo Giuseppe Civati che, quotidianamente, senza polemiche nei confronti di nessuno, dedica un tweet alla volontaria. Fra gli altri, negli ultimi giorni, l’hanno ricordata anche Claudio Marchisio ed Ermal Meta. Su Twitter ancora resiste l’hashtag #SilviaLibera. Proprio da questa speranza nasce la mozione di Possibile, da presentare in quanti più comuni italiani possibile. "Servirà a smuovere qualcosa, qualcuno, forse a far tornare un po’ di quell’attenzione che il tempo tende a diluire fino a cancellare del tutto. Aiutateci a ricordarla, fate sentire forte l’appello per vedere davvero #SilviaLibera" scrive Stefano Artusi su Possibile.com.

Il testo della mozione