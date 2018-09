Elezioni europee 2019, la guida al voto: tutto quello che c'è da sapere

Nella primavera del 2019 si terranno le none elezioni europee per il rinnovo dei deputati che rappresentano i paesi membri dell'Ue all'interno dell'Europarlamento di Bruxelles.

Elezioni europee 2019: quando si vota

Come deciso dall'organo esecutivo dell'europa, il Consiglio dell’Unione Europea, è stato deciso in maniera unanime il periodo in cui si svolgerà il voto: le urne nei 27 Stati membri si apriranno tra il 23 e il 26 maggio 2019 ma ogni paese potrà scegliere in maniera autonoma la data.

Lo scrutinio inizierà per tutti in maniera contemporanea a partire dalle ore 23.00 di domenica 26 maggio. Anche se ancora in Italia non è stata ufficializzata la data, certamente il giorno scelto sarà quello di domenica 26 maggio. Si dovrà vedere poi se come avvenuto cinque anni fa le urne si apriranno in contemporanea anche per il primo turno delle elezioni amministrative.

Elezioni europee, quando si vota in ciascun Stato

Austria - 26 maggio

Belgio - 26 maggio

Bulgaria - 26 maggio

Cipro - da decidere

Croazia - da decidere

Danimarca - da decidere

Estonia - 26 maggio

Finlandia - 26 maggio

Francia - 26 maggio

Germania - da decidere

Grecia - da decidere

Irlanda - da decidere

Italia - da decidere

Lettonia - da decidere

Lituania - 26 maggio

Lussemburgo - 26 maggio

Malta - 25 maggio

Paesi Bassi - 23 maggio

Polonia - da decidere

Portogallo - da decidere

Repubblica Ceca - da decidere

Romania - 26 maggio

Slovacchia - da decidere

Slovenia - da decidere

Spagna - da decidere

Svezia - da decidere

Ungheria - da decidere

Elezioni europee, come si vota

Per legge ogni Stato membro può eleggere al massimo 96 europarlamentari e come minimo 6. Soltanto la Germania al momento ne elegge 96 mentre nel 2014 l’Italia ne eleggeva 73, come il Regno Unito e uno in meno della Francia.

Elezioni europee, cosa cambia dopo la Brexit

Con la Brexit il Parlamento si sarebbe ritrovato con 73 europarlamentari in meno vista la fuoriuscita del Regno Unito. Bruxelles così ha deciso che 27 seggi verranno ridistribuiti, portando così il totale a 705, mentre i restanti posti verranno lasciati vacanti.

Quanti eurodeputati elegge ciascun paese

Austria - 19 (+1)

Belgio - 21 (/)

Bulgaria - 17 (/)

Cipro - 6 (/)

Croazia - 12 (+1)

Danimarca - 14 (+1)

Estonia - 7 (+1)

Finlandia - 14 (+1)

Francia - 79 (+5)

Germania - 96 (/)

Grecia - 21 (+1)

Irlanda - 13 (+2)

Italia - 76 (+3)

Lettonia - 8 (/)

Lituania - 11 (/)

Lussemburgo - 6 (/)

Malta - 6 (/)

Paesi Bassi - 29 (+3)

Polonia - 52 (+1)

Portogallo - 21 (/)

Repubblica Ceca - 21 (/)

Romania - 33 (+1)

Slovacchia - 14 (+1)

Slovenia - 8 (/)

Spagna - 59 (+5)

Svezia - 21 (+1)

Ungheria - 21 (/)

Elezioni europee 2019: guida al voto

In Italia la legge elettorale che regola le europee è del 1979, firmata dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Si tratta di un proporzionale puro al quale nel 2009 è stata poi aggiunta una soglia di sbarramento del 4%. Grazie al voto di preferenza, ogni elettore può scrivere fino a tre nomi presenti in una stessa lista ma sempre rispettando la rappresentanza di genere (non si possono votare tutti maschi o tutte donne, in quel caso il terzo voto viene annullato).

L’Italia quindi viene divisa in cinque circoscrizioni: Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Ogni circoscrizione elegge un numero prestabilito di europarlamentari rispettando i criteri proporzionali con uno sbarramento al 4%.

Elezioni europee, i sondaggi: per chi votare?

Per iniziare a ragionare intorno alle elezioni europee l’Istituto Cattaneo ha svolto una prima “simulazione” sui seggi che potrebbero spettare ai partiti, stanti le attuali intenzioni di voto. Per compiere tale simulazione abbiamo fatto riferimento ai sondaggi riportati sul sito https://pollofpolls.eu/, nel quale si trovano le rilevazioni sulle intenzioni di voto compiute dai principali istituti di ricerca demoscopica presenti negli Stati membri dell’Unione.

Ipotizzando che i partiti già presenti nell’europarlamento mantengano la loro attuale affiliazione, secondo gli ultimi sondaggi i gruppi parlamentari che subirebbero le perdite maggiori sono quelli al cui interno risiedono i principali partiti tradizionali, cioè il Partito popolare europeo (Ppe) e l’Alleanza progressista dei socialisti e democratici (S&D), mentre accrescerebbero il loro peso i due principali gruppi che hanno un orientamento critico o apertamente euroscettico (Efdd: Europa della libertà e della democrazia diretta; Enf: Europa delle nazioni e della libertà).