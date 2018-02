Elezioni, Di Maio presenta i ministri del governo M5s: "18 componenti, compreso me"

Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le elezioni? Il candidato premier Luigi Di Maio ha preannunciato che Giovedì sera saranno presentati tutti i ministri che un governo targato Movimento 5 stelle proporrà al Capo dello Stato. Intanto prosegue a svelare i nomi di una lista che per ora rimane nelle mani di pochissimi dirigenti del Movimento 5 stelle (causando non pochi malumori nella base del pentastellata che si è sentita scavalcata nella decisione).

I nomi del governo Di Maio

Il Movimento 5 stelle ha inviato al Quirinale una email con la lista dei ministri della squadra di governo M5s. Secondo quanto dichiarato da Di Maio non saranno solo persone strettamente legate al movimento.

"La squadra di governo avrà 18 componenti, compreso me" ha detto Luigi Di Maio, candidato premier M5s, a 'Di martedi'' su La 7 presentando Pasquale Tridico, economista e prof all'università di Roma tre, indicato per ricoprire il ruolo di ministro del Lavoro; Alessandra Pesce, ex dirigente del ministero, all'Agricoltura; Giuseppe Conte, professore di diritto privato, indicato per un ministero cardine per l'impegno elettorale del Movimento 5 stelle, quello della Pubblica Amministrazione, deburocratizzazione e meritocrazia". Di Maio aveva già presentato il generale Sergio Costa e Lorenzo Fioramonti rispettivamente all'ambiente e allo sviluppo economico.

Governo M5s, Costa ministro dell'Ambiente

Sergio Costa, generale di brigata dei Carabinieri è stato il primo nome indicato da Luigi di Maio come candidato al dicastero dell'Ambiente. "Ha scoperto la terra dei fuochi con le sue indagini: non è una persona del M5s, ma la persona giusta da mettere al ministero dell'Ambiente" ha spiegato Di Maio.

Sergio Costa è candidato ad essere indicato al Capo dello Stato per ottenere, in un ipotetico governo Di Maio, il ruolo di ministro dell'Ambiente.

Governo M5s, Fioramonti ministro dello Sviluppo

Lorenzo Fioramonti è stato il secondo nome presentato da Di Maio, tra coloro che compongono la squadra candidata dal Movimento 5 stelle a governare l'Italia. Classe 1977, professore di Economia politica all'Università sudafricana di Pretoria, in caso di vittoria sarà indicato per ricoprire il ruolo di ministro dello Sviluppo economico.

Lorenzo Fioramonti è candidato ad essere indicato al Capo dello Stato per ottenere, in un ipotetico governo Di Maio, il ruolo di ministro dello Sviluppo.

Governo M5s, Tridico ministro del Lavoro

Pasquale Tridico, economista, docente dell'Università Roma Tre, è stato presentato da Luigi di Maio in diretta tv a La7.

Analista di politica economica, Tridico ha partecipato spesso a eventi e convegni del MoVimento 5 Stelle: Del Jobs Act disse: "L'occupazione non viene creata da norme ma da investimenti".

Pasquale Tridico è candidato ad essere indicato al Capo dello Stato per ottenere, in un ipotetico governo Di Maio, il ruolo di ministro del Lavoro e della previdenza sociale

Governo M5s, Pesce ministro dell'Agricoltura

Alessandra Pesce, dirigente del Ministero dell'Agricoltura è stata presentata da Luigi di Maio in diretta tv a La7.

Ha un dottorato di ricerca in Agricoltura Istituzioni e Ambiente per lo Sviluppo Economico e si è sempre occupata di ricerche nel campo economico agrario. E’ autrice di oltre un centinaio di pubblicazioni scientifiche e ha curato diverse edizioni del Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura, uno strumento di analisi e riflessione sull’andamento dell’agro-alimentare in Italia. Si è occupata dell’applicazione delle politiche di sviluppo rurale e di sostegno al settore agricolo.

Alessandra Pesce è candidata ad essere indicata al Capo dello Stato per ottenere, in un ipotetico governo Di Maio, il ruolo di ministro dell'Agricoltura.

Governo M5s, Conte ministro della meritocrazia

Giuseppe Conte, professore di Diritto privato all'Università di Firenzeè stato presentato da Luigi di Maio in diretta tv a La7.

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, Giuseppe Conte è un avvocato cassazionista, opera prevalentemente nel campo del diritto civile e commerciale ed è specialista in materia di arbitrati. Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. Nel 2012 è stato nominato dalla Banca d’Italia componente dell’Arbitro Bancario Finanziario. Nel 2013 il Parlamento Italiano lo ha designato a far parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Giuseppe Conte è candidato ad essere indicato al Capo dello Stato per ottenere, in un ipotetico governo Di Maio, il ruolo di ministro della Pubblica amministrazione, o meglio, alla Deburocratizzazione e Meritocrazia, secondo la definizione che nelle intenzioni del M5S dovrebbe assumere il ministro per la Semplificazione e Pubblica amministrazione.

Di Maio al Quirinale: "Un atto di cortesia"

Di Maio dopo le polemiche seguite alla sua 'visita' al Colle difende la scelta fatta: "Mi risulta che al Quirinale non vi sia stata alcuna irritazione. La mia scelta di comunicare al Colle la nostra proposta di squadra di governo è stata un atto di cortesia dettata proprio dalla consapevolezza e dal massimo rispetto delle prerogative del presidente". Insomma, spiega ancora il candidato premier pentastellato, "il mio è stato un atto di cortesia".

Salta invece il nome di Guido Bagatta come possibile ministro dello Sport. Il giornalista e conduttore tv in un comunicato spiega: "Non nascondo che ci sia stato un piacevole confronto con Luigi Di Maio, che ringrazio per la stima e la fiducia dimostrata nei miei confronti. Insieme abbiamo però deciso che per una serie di problematiche legate alla mia attività di giornalista ed imprenditore non ci sono, al momento, le condizioni, specialmente temporali, per ipotizzare un impegno istituzionale così importante".

Elezioni 2018