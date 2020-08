I giganti buoni: cani enormi dal cuore tenero

I cani di razza hanno una specifica altezza e uno specifico peso, che può variare di poco rispetto agli ‘standard’. Ovviamente ogni animale ha caratteristiche proprie, ma esistono cani che da adulti raggiungono dimensioni enormi, e che sembrano peluche giganti. Spesso non sono neanche consapevoli delle loro misure, tanto da comportarsi come eterni cuccioli diventando così protagonisti di video che fanno impazzire il web.

Animali che nonostante la stazza amano le coccole, e non a caso sono sempre affettuosi verso coloro che ritengono appartenere al nucleo familiare. Cani che oltre a essere enormi hanno caratteristiche ben precise, e spesso vengono impiegati nei corpi speciali delle autorità per salvare vite umane. Alcune razze sono considerate giganti, così come l'Alano, il Leonberger, il Levriero scozzese, il Mastino Napoletano, il Terranova e il San Bernardo. Giganti buoni, che in ogni caso è meglio non far arrabbiare.

L'Alano

Generalmente quando si parla di cani grandi il primo pensiero va all'alano, e non è sbagliato perchè è tra le razze più grandi al mondo. Nato da un incrocio tra un mastino inglese e un pastore irlandese, questi cani possono essere alti oltre gli 80 centimetri e pesare anche 120 chili. Animali giganti ma molto affettuosi con la famiglia, intelligenti e giocherelloni.

Il Leonberger

Il Leonberger è un cane molto grande, una razza che è il risultato di un incrocio tra un Terranova e San Bernardo. Ha grandissimo coraggio, è molto robusto e arriva fino a 75 centimetri di altezza e come peso fino a 80 chili. Nonostante la stazza è molto socievole, tanto da essere considerato anche adatto per la compagnia. Un gigante buono, che di natura tende a difendere o tenere sott’occhio tutta la famiglia.

Il Mastino napoletano

Gli amanti di questa razza sono veramente tanti: un cane da un aspetto unico, forte e fiero e dal cuore tenero, ma solo con il padrone e i componenti della famiglia perché è anche un ottimo guardiano. L’altezza può arrivare fino a 75 centimetri e il peso fino a 70 chili. Un cane che ama stare sia all’aperto che in casa, fedele per la vita, in grado di capire al volo il suo padrone.

Terranova

Il Terranova è un cane che ama l’acqua, tanto da essere spesso utilizzato come cane da soccorso in mare, nei fiumi o nei laghi perché grande nuotatore. Possono arrivare fino a 71 centimetri di altezza e pesare fino a 70 chili, ma il folto e lungo pelo spesso riesce a farli sembrare ancora più grandi di quello che in realtà sono. Giganti buoni, fedeli e molto intelligenti.

San Bernardo

Il San Bernardo, così come il Terranova, è un cane impiegato spesso nelle operazioni di soccorso. Di altezza arriva fino 70 centimetri e può arrivare a pesare anche 80 chili. Un animale buono, dolce e affettuoso ma molto molto coraggioso, che non si tira mai indietro sia per difendere la sua famiglia che la sua casa. Ama giocare con i bambini, verso i quali ha un forte istinto di protezione. E’ molto intelligente e ha un pelo morbido: una pelliccia che così come altri cani, può farlo sembrare anche più grande di quello che già è.

Il Levriero Scozzese

Il Levriero Scozzese è una razza particolare, un tempo impiegata nella caccia ai cervi. Nonostante il suo aspetto, da molti considerato regale, è molto docile e mansueto e può arrivare fino a 66 centimetri di altezza. Il peso invece, varia tra i 30 e 45 chili.